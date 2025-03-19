Какой была Одесса в XIX веке: редкие фото

Одесские улицы и площади скрывают многовековую историю, оживающую в архитектуре, старинных фото и воспоминаниях. Город, всегда отличавшийся своим неповторимым колоритом, изменился до неузнаваемости с XIX века. Однако благодаря редким фотографиям мы имеем возможность погрузиться в атмосферу старой Одессы, где каждый уголок сохранял особый дух времени.

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В сети обнародована уникальная подборка исторических изображений, включающая как литографии, так и настоящие фотографии. Эти кадры позволяют увидеть Одессу такой, какой она была больше века назад.

На одном из снимков можно увидеть Городскую публичную библиотеку, в которой сейчас расположен Археологический музей.

Другое фото знакомит нас с больницей на Куяльницком лимане – величественной постройкой, от которой, к сожалению, почти ничего не осталось. В то время лиман был известен как Андреевский, и здесь можно было даже кататься на лодках.

Еще одним оздоровительным местом был парк на Хаджибейском лимане, расположенный у конечной станции трамвая. Когда-то здесь действовала большая грязелечебница, а сегодня остались только камыши и детский санаторий.

Не менее интересна фотография Слободки-Романовки, где самой живописной улицей считалась Городская, ныне переименованная в улицу Праведников мира. А еще здесь возвышался прекрасный храм Вознесения Господня, который, к сожалению, не сохранился до наших дней.

Конечно, нельзя обойти вниманием один из символов Одессы – памятник Дюку. Ранняя литография позволяет увидеть, как выглядел этот монумент первой половины XIX века.

Оперный театр остался практически неизменным, и на старом фото его можно увидеть таким, каким он был в конце XIX века.

Также интересно посмотреть на "Толкучий рынок", который находился на Прохоровской площади, где торговали одеждой, обувью и металлическими изделиями.

Еще одно редкое изображение – это памятник генерал-адъютанту Федору Радецкому, когда-то стоявшему на Первом кладбище Одессы (ныне Преображенский парк и зоопарк). Это кладбище было настоящим музеем под открытым небом, ведь имело множество роскошных склепов и монументов, уничтоженных в 1936–1937 годах.

И, наконец, последнее фото показывает место, где находится Стамбульский парк.

Старая Одесса сохранилась не только в воспоминаниях, но и на этих уникальных кадрах, которые позволяют нам перенестись в эпоху, когда город только приобретал свой величественный вид.

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