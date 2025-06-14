Какими были Черновцы 100 лет назад: исторические фото

Черновцы на протяжении веков принадлежали к разным государствам и империям, сохраняя при этом уникальную мультикультурную идентичность. От Шипинской земли и молдавского владения до австрийского административного центра, от румынского уезда до областного центра Украины – Черновцы оставались центром администрации, торговли, культуры и образования.

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OBOZ.UA рассказывает об истории Черновцов. В сети также появились уникальные архивные фото, датированные концом XIX и началом ХХ века.

До 1377 года территория Буковины, известная как Шипинская земля, находилась под контролем Венгерского королевства. Наместником региона был силезский князь Владислав Опольский. В 1377 году хозяин Молдавского княжества Петру І присоединил Шипинскую землю к Молдавии. В состав вошли крепости Хмелев, Хотин и Цецин (ныне – Черновцы).

В XV веке Черновцы входили в состав Молдавского княжества как его северная окраина. В грамоте воеводы Александра I Доброго от 8 октября 1408 года город упоминается под названием "Черновьцы" как место уплаты пошлины львовскими и подольскими купцами. Через Черновцы проходил важный торговый путь из Львова на Сучаву и далее к Черному морю, известный как Берладская или Валашская дорога.

В 1488 году Черновцы стали центром Черновицкого уезда. В молдавский период город пользовался самоуправлением на основе магдебургского права. Управление осуществляли шолтис и совет из 12 советных. Город подчинялся непосредственно воеводе.

В результате русско-турецкой войны 1768-1774 годов Черновцы были заняты российскими войсками, а впоследствии переданы Австрийской монархии. От 1774 до 1918 года город входил в состав Австрии, где выполнял функцию административного центра Буковины. С 1774 по 1786 год город был центром военной администрации, а с 1786 по 1849 год – центром Буковинской округи в пределах Галичины. В 1849 году Буковина получила статус отдельного коронного края, а в 1864 году Черновцы получили полное городское самоуправление.

События 1848-1849 годов способствовали автономизации региона и активизации политической жизни, в частности между украинской и румынской общинами. Во второй половине XIX века произошло экономическое оживление: в городе открыли пивоварню, мельницу, фабрики, создана торговая палата (1850) и биржа (1877). В 1866 году проложена железная дорога Львов – Черновцы, которая стала продолжением европейской линии Вена – Краков – Перемышль – Львов.

В период Первой мировой войны Черновцы трижды занимали российские войска. Оккупационная администрация осуществляла репрессии против местного населения.

В октябре 1918 года в условиях распада Австро-Венгрии Черновцы вошли в состав Западноукраинской Народной Республики. В городе был создан Украинский краевой комитет Буковины.

В межвоенный период город находился под румынской администрацией. В июне 1940 года Черновцы были аннексированы Советским Союзом и включены в состав Украинской ССР. Произошли значительные изменения в национальном составе населения: часть немцев переселили в Германию, румын – в Румынию.

6 июля 1941 года, во время Второй мировой войны, город был оккупирован румынскими и немецкими войсками. Черновцы стали центром губернаторства Буковина. Во время оккупации значительная часть еврейского населения была депортирована или убита.

29 марта 1944 года Черновцы были заняты советскими войсками. В советский период город стал областным центром новообразованной Черновицкой области. В ее состав вошли районы Северной Буковины и части Бессарабии.

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