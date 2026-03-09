Каким было железнодорожное сообщение на Закарпатье: видео начала ХХ века

Закарпатье вошло в эру железнодорожных перевозок позже своих соседей – Галичину и Буковину, что было обусловлено сложным политическим статусом Венгрии в составе Австро-Венгрии. Только после провозглашения "двуединой" монархии в 1867 году и получения Будапештом автономии, развитие инфраструктуры в регионе стало приоритетом.

Официальный старт движения состоялся 16 июня 1872 года, когда первый поезд прибыл в городки Королево и Буштино. Это строительство требовало колоссальных усилий частных компаний и государственных заимствований, ведь прокладка путей через горные перевалы было вызовом для тогдашних инженеров. Сегодня железнодорожная сеть края является не только транспортной артерией, но и живым памятником архитектуры и технического прогресса XIX века.

Уникальные кадры прошлого: железная дорога в 1918-1919 годах

Недавно в facebook-сообществе "Made in Uzhhorod" появилось редкое архивное видео. Кадры демонстрируют работу железнодорожного сообщения на Закарпатье в один из самых бурных периодов истории – 1918-1919 годы.

На видео можно увидеть аутентичные локомотивы и тогдашние вокзалы, что позволяет буквально прикоснуться к атмосфере начала прошлого века. Эти визуальные свидетельства подтверждают, что уже в то время железная дорога была ключевым элементом жизни региона, несмотря на смену государственных границ и политических режимов.

История закарпатской железной дороги

Она началась с акционерного общества "Венгерская Северо-Восточная железная дорога" (UNOB), которое получило право на эксплуатацию сети на 90 лет.

Строительством руководил известный немецкий предприниматель Генрих Штроусберг, а рельсы для будущих путей заказывали аж в Бельгии. В течение 1870-х годов железнодорожное сообщение охватило ключевые узлы: Чоп, Мукачево, Берегово и Ужгород. В частности, станция Чоп уже в 1872 году стала важным центром с собственным паровозным депо.

Прорывом стало строительство транскарпатских магистралей, соединивших край с Галичиной. В 1887 году было открыто сквозное движение по маршруту Львов – Стрый – Лавочное – Мукачево, что позволило запустить беспересадочные вагоны в Будапешт.

Позже, в 1905 году, через Сянки железная дорога связала Ужгород со Львовом, что требовало возведения многочисленных тоннелей и виадуков в сложных горных условиях. Особое место в сердцах закарпатцев занимает Боржавская узкоколейка, известная как "Анця Кушницкая", которая начала курсировать в 1908 году для обслуживания местных общин и лесозаготовок.

