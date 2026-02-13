Закарпатье более 100 лет назад: архивные фото

Столетие назад украинское Закарпатье имело совсем другое лицо. В начале ХХ века регион входил в состав Австро-Венгерской империи и имел большие перспективы для развития.

Все изменилось с приходом СССР, который погрузил эти земли на десятилетия в стагнацию. Впрочем, каким было Закарпатье до прихода советов, успели зафиксировать тогдашние фотографы. Архивные снимки были опубликованы в Facebook-сообществе "История и памятники Прикарпатья".

Три фотографии демонстрируют ухоженное село Ясиня на Раховщине, большую синагогу в центре города Берегово, на площади Кошута и стрелочный пост на железной дороге вблизи Хуста. В частности, в селе мы видим хорошо проложенную широкую грунтовую дорогу, в городе – модно одетых людей, а третье фото демонстрирует нам неплохо обустроенную железнодорожную инфраструктуру.

Экономика Закарпатья в тот период оставалась преимущественно аграрной. Основу хозяйства составляли земледелие, животноводство, виноградарство и лесное хозяйство. Впрочем, значительную роль играла заготовка и переработка древесины, а также соляные копи, в частности в районе Солотвино.

Промышленность в тот период здесь была развита довольно слабо – на фоне других регионов Астро-Венгрии Закарпатье выделялось низким уровнем индустриализации. Впрочем, это же предопределяло и его перспективы.

Активная модернизация края началась после Первой мировой войны, когда он стал частью Чехословакии. На Закарпатье начали развивать инфраструктуру, расширять школьную сеть, делая образование доступным, развивали экономику. Поэтому в межвоенный период регион двигался к процветанию. Впрочем, осенью 1944 года сюда вошла Красная армия и началась совсем другая история. В частности синагогу в Берегово советская власть спрятала за бетонной "ракушкой" и старый фасад сейчас можно увидеть только на постере, размещенном здесь же на стене.

