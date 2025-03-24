Каким было Запорожье, когда еще называлось Александровском: исторические фото
Запорожье – город с богатой историей, который до 1921 года назывался Александровск. Расположен на берегах Днепра, он является важным промышленным и культурным центром юга Украины.
В сети появились исторические фотографии, показывающие, каким был город в начале XX века. Эти фотографии позволяют погрузиться в прошлое и увидеть, как менялось Запорожье со временем.
В начале XX века Александровск был небольшим городом, только начинавшим развиваться. На фотографиях можно увидеть станцию Александровск, встречавшую гостей города, и первую электростанцию, построенную в 1911 году. Эти постройки свидетельствуют, что город стремился к развитию и модернизации.
Александровск славился своей архитектурой. На фотографиях можно увидеть здание больницы и роддома Генриха Бера, которое считается одним из самых оригинальных сооружений города. Также в городе функционировали многие учебные заведения, среди которых женская и мужская гимназии, коммерческое училище и другие.
В 1927 году началось строительство Днепрогэса, которое стало символом советской индустриализации.
Гидроэлектростанция была построена через четыре года и стала одним из самых популярных сооружений в городе.
Также в Запорожье был основан театр малых форм, впоследствии переименованный в театр им. Щорса.
В 1938 году в Запорожье был открыт центральный стадион "Металлург", а в 1949 году – детская поликлиника.
Эти сооружения свидетельствуют, что город развивался и заботился о своих жителях.
В 1963 году в Запорожье был открыт универмаг "Украина", а в 90-х годах город стал более развитым и ярким.
Запорожье – это город, где сосредоточено около 65% промышленных мощностей области и 43% населения. Это делает его важным промышленным и культурным центром юга Украины.
С 24 февраля 2022 года, во время российского вторжения в Украину, Запорожье регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Это наносит ущерб инфраструктуре и жилым домам города.
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