Каким было Запорожье, когда еще называлось Александровском: исторические фото

Запорожье – город с богатой историей, который до 1921 года назывался Александровск. Расположен на берегах Днепра, он является важным промышленным и культурным центром юга Украины.

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В сети появились исторические фотографии, показывающие, каким был город в начале XX века. Эти фотографии позволяют погрузиться в прошлое и увидеть, как менялось Запорожье со временем.

В начале XX века Александровск был небольшим городом, только начинавшим развиваться. На фотографиях можно увидеть станцию Александровск, встречавшую гостей города, и первую электростанцию, построенную в 1911 году. Эти постройки свидетельствуют, что город стремился к развитию и модернизации.

Александровск славился своей архитектурой. На фотографиях можно увидеть здание больницы и роддома Генриха Бера, которое считается одним из самых оригинальных сооружений города. Также в городе функционировали многие учебные заведения, среди которых женская и мужская гимназии, коммерческое училище и другие.

В 1927 году началось строительство Днепрогэса, которое стало символом советской индустриализации.

Гидроэлектростанция была построена через четыре года и стала одним из самых популярных сооружений в городе.

Также в Запорожье был основан театр малых форм, впоследствии переименованный в театр им. Щорса.

В 1938 году в Запорожье был открыт центральный стадион "Металлург", а в 1949 году – детская поликлиника.

Эти сооружения свидетельствуют, что город развивался и заботился о своих жителях.

В 1963 году в Запорожье был открыт универмаг "Украина", а в 90-х годах город стал более развитым и ярким.

Запорожье – это город, где сосредоточено около 65% промышленных мощностей области и 43% населения. Это делает его важным промышленным и культурным центром юга Украины.

С 24 февраля 2022 года, во время российского вторжения в Украину, Запорожье регулярно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Это наносит ущерб инфраструктуре и жилым домам города.

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