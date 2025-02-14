Как строили Днепровскую ГЭС: в сети показали фото 20-х годов

Днепровская гидроэлектростанция (ГЭС) — это не только одна из старейших гидроэлектростанций на реке Днепр, но и настоящий символ индустриальной эпохи, остающийся одним из самых больших технических сооружений в Украине. Впечатляет не только ее архитектура и мощь, но и сама история строительства и восстановления этой невероятной постройки, которая началась еще в 20-х годах XX века.

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Строительство Днепровской ГЭС стало большим достижением того времени инженерии, а ее создание сыграло важную роль в развитии энергетики и промышленности Украины. OBOZ.UA предлагает узнать историю строительства ДнепроГЭС и посмотреть старые фото, сделанные еще в 20-х годах прошлого столетия.

Идея строительства плотины на реке Днепр была выдвинута еще в XVIII веке. После захвата Крыма и Таврии империя видела в Днепре важную транспортную артерию. Однако из-за многочисленных порогов на реке стало очевидно, что для обеспечения судоходства необходимо строить плотины. Первые попытки взорвать пороги в конце XVIII века не увенчались успехом, и лишь в 1905 году появилась идея построить именно гидроэлектростанцию на месте будущего ДнепроГЭСа. Однако войны и революции на долгие годы отложили этот проект.

Индустриализация и первые шаги по реализации

В начале 20-х годов XX века в Украине началась индустриализация, и Запорожье, бывший Александровск, очутилось на пороге значительных изменений. Город переживал трудные времена после революций и войны, но впоследствии стал одним из важных центров электрификации страны. Александровск превратился в базу для строительства Днепровской ГЭС, которую предлагал построить инженер Иван Александров, учитывая опыт предыдущих проектов.

Строительство ГЭС: массовое движение рабочих

Строительство началось в 1927 году, и уже через несколько месяцев в Кичкас, места будущей ГЭС, начали прибывать тысячи рабочих со всей страны. Благодаря высокой мобилизации рабочей силы к ноябрю 1927 года на строительстве работало уже 127 тысяч человек. Отмечалась особая роль молодежи, составлявшая 70% рабочих. Кроме того, большое внимание уделялось подготовке кадров через курсы и школы на месте.

Технические трудности и международная поддержка

Строительство Днепровской ГЭС требовало не только больших человеческих ресурсов, но и масштабной технической оснащенности. Первоначально большинство работ выполнялось вручную, но со временем объект стал одним из наиболее технически оснащенных к тому времени в СССР. Важную роль в проектировании дамбы сыграл американский инженер Хью Купер, предложивший использовать бетон вместо камня и создать подковообразную форму дамбы.

Завершение строительства и запуск станции

Первый гидроагрегат Днепровской ГЭС был введен в эксплуатацию 1 марта 1932 г., а к ноябрю того же года станция начала работать на полную мощность. За эти годы ДнепроГЭС стал сердцем промышленности Запорожья, снабжая энергией крупные заводы, а также помог решить проблему судоходства через Днепр. Станция имела мощность 310 тыс. кВт, а ее продукция активно поставлялась в другие промышленные регионы Украины.

Вызовы Второй мировой войны

В августе 1941 года во время Второй мировой войны фашистские войска приблизились к ДнепроГЭСу. Из-за угрозы захвата станции советские войска были вынуждены взорвать часть дамбы, чтобы не дать врагу воспользоваться ее мощью. Несмотря на потери, немцам не удалось полностью уничтожить станцию, и через несколько лет началось ее восстановление.

Возобновление после войны

Восстановление Днепровской ГЭС началось в 1944 году, после того, как большинство разрушенных частей было быстро восстановлено. Восстановление стало невероятным достижением для строителей того времени, ведь они работали в тяжелых условиях послевоенного времени. Восстановленный ДнепроГЭС снова стал важным источником энергии для Украины, и до 1956 оставался самой мощной гидроэлектростанцией Европы.

В 1964 году началось расширение Днепровской ГЭС, а в 1969 году к существующей станции добавили новый объект — ДнепроГЭС-2. В конце 20 века была начата реконструкция основного оборудования станции для повышения ее эффективности. Благодаря этому мощность Днепровской ГЭС выросла до 1610,6 МВт.

Сегодня Днепровская ГЭС остается важнейшим элементом энергетической инфраструктуры Украины. Она продолжает производить огромное количество электроэнергии, удовлетворяя потребности промышленных предприятий и населения. Ее реконструкция позволила повысить эффективность станции, что делает ее важным флагманом украинской гидроэнергетики.

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