Каким было Закарпатье 100 лет назад: старые фото

Рахов – это не просто город на карте Закарпатья, а настоящий высокогорный символ Украины. Расположенный в живописной котловине Карпат на высоте более 400 метров над уровнем моря, он считается одним из самых высокогорных городов страны.

Здесь разница между самой низкой и самой высокой улицами достигает около 800 метров, что делает местный ландшафт уникальным. Город лежит в сердце Гуцульщины, где тесно переплелись природа, традиции и самобытная культура.

Благодаря этому Рахов уже много десятилетий привлекает туристов и исследователей. Сегодня его знают как важный рекреационный центр и место расположения администрации Карпатского биосферного заповедника.

Недавно в соцсетях появилась подборка архивных фотографий, которые показывают, каким был Рахов и вообще Закарпатье около ста лет назад. Черно-белые фотографии зафиксировали повседневную жизнь города, застройку, жителей в традиционной одежде и пейзажи, которые почти не изменились со временем.

Эти кадры вызвали живой интерес у пользователей соцсетей, ведь позволяют буквально заглянуть в прошлое. На фото можно увидеть старые улицы, деревянные дома и первые признаки городского развития. Для многих это не только исторические документы, но и эмоциональная связь с родным краем. Архивные материалы стали еще одним напоминанием о глубоких корнях региона.

По страницам истории Рахова

История Рахова берет свое начало как минимум с 1447 года, когда город впервые упоминается в письменных источниках. Первыми поселенцами здесь были гуцулы из Галичины, которые занимались овцеводством, рыболовством и охотой, живя в колыбах, а впоследствии в традиционных граждах. Название города связывают с народными преданиями – от опришков, которые "считали" добычу, до купцов, которые останавливались здесь по дороге из Трансильвании в Галичину. Эти легенды лишь подчеркивают многослойность местной истории. Рахов формировался как центр горной жизни с собственным укладом и традициями. Именно это делает его особенным среди других городов региона.

В средневековье эти земли подверглись разрушениям во время татаро-монгольских походов, а впоследствии вошли в сферу влияния Венгерского королевства. Постепенно здесь утвердились венгерские феодалы, хотя значительную роль сохраняла местная знать. В XVI веке Карпаты стали центром опришковского движения, и жители Рахова активно поддерживали народных мстителей.

Через столетие город оказался в составе Австро-Венгрии, что принесло новые экономические изменения. Особенно важным стало строительство железной дороги в конце XIX века, которое дало мощный импульс развитию. Именно тогда Рахов начал формироваться как уездный центр.

События XX века были для города не менее драматическими. После Первой мировой войны Рахов оказался в эпицентре борьбы за украинскую государственность и стал частью истории Гуцульской республики.

Впоследствии город входил в состав Чехословакии, пережил венгерскую и нацистскую оккупации, а после Второй мировой войны – советский период.

В 1947 году Рахов получил статус поселка городского типа. С 1991 года он является частью независимой Украины. Сегодня же архивные фото снова возвращают внимание к его богатому и непростому прошлому.

