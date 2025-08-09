Как картина: в сети показали архивное фото Рахова

Город Рахов расположен в юго-восточной части Закарпатской области, в горной котловине на высоте 430 м над уровнем моря. Географическое положение, богатая природа и гуцульская культура сделали Рахов одним из самых известных туристических центров региона. В городе действует Карпатский биосферный заповедник, а также туристическая инфраструктура – отели, усадьбы.

Город также известен тем, что считается географическим центром Европы. В сети обнародовали уникальные архивные фотографии Рахова.

Происхождение названия

Существует несколько народных версий происхождения названия города. Согласно одной из них, название связано с деятельностью опрышков, которые якобы "рахували" здесь награбленное у богачей и делили его между бедняками. По другой – купцы, путешествовавшие между Трансильванией, Венгрией и Галичиной, останавливались здесь для подсчета прибыли.

Ранняя история

Первое письменное упоминание о Рахове датируется 1447 годом, хотя регион был заселен раньше. Изначально здесь поселялись гуцулы из Галичины, такие как Мельничуки и Ворохты. Они вели традиционный для горных районов образ жизни: овцеводство, пчеловодство, охота, рыболовство.

В 1241 году через Карпаты прошла орда хана Батыя, опустошив значительную часть региона. Венгерское влияние на эти территории усилилось лишь в XIV веке, в частности с созданием Мараморошского комитата. Однако местная шляхта (кенезы) долго сохраняла автономию и собственную культуру.

Рахов в составе разных государств

После битвы под Могачем (1526 год) Венгрия потеряла независимость, и часть Закарпатья попала под контроль Османской империи, другая – к Габсбургам. В этот период активно развивалось опришковское движение, в котором раховчане принимали непосредственное участие. Они воевали в рядах отрядов Ивана Пинти, Федора Бойко, Олексы Довбуша и других.

В XIX веке, во время вхождения края в состав Австро-Венгрии, сюда прибыли немецкие колонисты. Они способствовали развитию лесоперерабатывающей промышленности. Важной вехой стало строительство железной дороги в 1895 году.

В 1896 году Рахов получил статус уездного городка – центра Тисодолинянского уезда Мараморошского комитата. Гербом городка стала голова оленя, что перекликается с более древней символикой – изображением полнофигурного оленя с печатей XVIII века.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году раховчане присоединились к освободительному движению за воссоединение с Украиной. 8 ноября 1918 года в соседнем селе Ясиня провозглашена Гуцульская республика. 14 января 1919 года ее войска освободили Рахов от венгерской администрации.

В мае 1919 года город был оккупирован румынскими войсками, а Гуцульская республика прекратила существование. Уже в июне 1920 года Рахов вошел в состав Чехословацкой республики. В межвоенный период регион развивался как туристический центр.

В марте 1939 года город оказался в составе Карпатской Украины, однако вскоре был оккупирован венгерскими войсками. В 1944 году Рахов заняла Красная армия. Уже в следующем году он вошел в состав Украинской ССР.

