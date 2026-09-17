Каким было Ровно в 80-х: архивные фото города

Ровно в 1980-х годах было городом, находящимся в состоянии постоянного строительства. Накануне распада СССР власти страны пытались создать видимость, что на самом деле все в порядке, и активно занимались благоустройством городов.

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Что это дало Ровно, показали на винтажных фотографиях в Facebook-сообществе "Старый город. Историческое Ровно". Большинство снимков взято из альбома "Ровенщина", изданного в 1988 году.

Один из самых характерных районов той эпохи вырос вокруг Ровенского льнокомбината – гиганта легкой промышленности, введенного в эксплуатацию еще в 1963 году. По советской логике предприятие должно было обеспечить своих работников не только работой, но и жильем и бытом. Поэтому рядом с комбинатом выросли целые кварталы панельных домов – для ткачих и мастеров, которые здесь работали. Свой микрорайон, свои магазины, свой ритм. Впрочем, этот район располагался на окраине города.

В центре тем временем происходило свое важное событие – реконструкция Комсомольского парка, нынешнего парка имени Тараса Шевченко. В период с 1977 по 1984 годы здесь обустроили каскад бассейнов с фонтанами, окружённых ивами. Вода, зелень и тень – в советских городах это считалось вершиной благоустройства, поэтому жители Ровно с удовольствием приходили сюда всей семьей, особенно по выходным. Парк до сих пор остается одним из крупнейших в городе. Сейчас он занимает 32 гектара и состоит из пяти тематических зон.

В 1986 году в городе открыли гидропарк, и это стало настоящим событием. Искусственные озера, прокопанные на месте реки Устья, должны были стать городским курортом. По первоначальному замыслу проектировщиков посреди водоема планировался остров с кафе – романтическая деталь, которая так и не воплотилась: остров убрали еще на этапе строительства. Вместо этого появились бетонные берега с плитами, скульптуры и зоны отдыха. Гидропарк быстро стал излюбленным местом для прогулок и рыбалки. И остается им до сих пор, хотя и нуждается в серьезной реконструкции.

Отдельной точкой на карте детских воспоминаний ровенчан того времени был "Детский мир" – магазин, куда водили малышей на праздники покупать дефицитные игрушки. Конечно, если они были в наличии. Очереди, пустые полки и редкая радость от удачной покупки – типичная советская картина, но для детей это всё равно было особенным местом.

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