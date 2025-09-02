Каким был Тернополь в начале ХХ века: город показали на уникальных открытках

История Тернополя уходит в глубину веков – от первобытных поселений на берегах Серета до средневековой крепости, защищавшей от татарских и турецких набегов. Но в начале ХХ века город приобрел новый вид – он превращался в европейский центр с развитой культурной и общественной жизнью.

Уникальные открытки того времени позволяют почувствовать атмосферу Тернополя, каким он был более ста лет назад. В сети обнародовали архивные фотографии.

История Тернополя насчитывает более 450 лет. Впервые город упоминается в 1540 году, когда польский король Сигизмунд I Старый выдал грамоту краковскому каштеляну и великому коронному гетману Яну Амору Тарновскому на основание нового города и строительство крепости на берегу Серета в урочище Сопильче. Возведение замка продолжалось восемь лет – он должен был защищать юго-восточные границы королевства от татарских набегов.

Люди издавна селились на территории современного Тернополя. Здешние земли были плодородными, а окружающие леса служили надежным укрытием от врагов. Археологи обнаружили следы стоянок еще с Х тысячелетия до н. э. Во времена Киевской Руси здесь существовало укрепление Топильче, разрушенное во время похода Батыя 1240–1241 годов.

В XVI веке Тернополь оставался небольшим, однако хорошо укрепленным городом. Его защищали замок, городские башни и ворота, а вокруг пролегали болота и искусственные рвы. Уже в 1548 году Тернополь получил магдебургское право, которое предоставило горожанам многочисленные привилегии: освобождение от налогов и пошлин, право на ярмарки и торги. В то же время город неоднократно страдал от нападений татар и турок, которые в течение 1544–1698 годов четырнадцать раз опустошали его.

Через Тернополь пролегал путь казаков Богдана Хмельницкого во время освободительной войны против польской шляхты. Местные жители присоединялись к его отрядам, боролись за свои права, веру и культуру. В 1648 году тернополяне помогали казацким войскам во время похода на Львов.

После Первого раздела Польши в 1772 году Тернополь вошел в состав Габсбургской монархии и стал уездным центром Королевства Галиции и Лодомерии. Во время наполеоновских войн в 1809 году город на короткое время перешел к Российской империи, однако в 1815 году был возвращен Австрии.

В XIX веке Тернополь развивался как образовательный и культурный центр. В 1876 году здесь открыли филиал "Просвиты", которая издавала книги, организовывала концерты и спектакли. Благодаря ее деятельности в 1898 году появилась украинская гимназия, воспитавшая целую плеяду деятелей культуры – от митрополита Иосифа Слепого до режиссера Леся Курбаса.

На рубеже веков город сохранял европейскую атмосферу. Центральные улицы Валовая, Мицкевича украшали магазины, гостиницы, дома. Тернополяне объединялись в спортивно-патриотические организации "Сокол", "Сечь", "Пласт". Местная молодежь готовилась к борьбе за независимость – многие вступали в ряды Украинских сечевых стрельцов.

3 марта 1918 года в Тернополе состоялось большое вече в поддержку Украинской Народной Республики, а в ноябре 1918 года, после образования ЗУНР, город стал ее временной столицей. Здесь работал Государственный секретариат, пока правительство не переехало в Станиславов. В 1919 году Тернополь принимал Директорию УНР во главе с Симоном Петлюрой, а впоследствии пережил и польскую, и большевистскую оккупации.

Открытки начала ХХ века отражают то особое время, когда Тернополь сочетал черты древнего фортифицированного города и нового культурного центра.

