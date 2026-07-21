Каким был Старый Самбор раньше: архивные фото

Прикарпатский город Самбор, расположенный во Львовской области, имеет богатую историю и выгодное географическое положение на левом берегу Днестра. Основанное в живописном Подгорье, это поселение издавна служило важным перекрестком торговых путей, соединявших Восточную и Западную Европу.

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Свидетельствами этой богатой эпохи поделились в Facebook-сообществе "Мандрівка Старим Кордоном", где выложили подборку черно-белых фотографий. На сохранившихся снимках можно увидеть старинные административные здания, старинные каменные дома и озабоченных горожан, прогуливающихся по центральным улицам.

Особое внимание на снимках привлекает площадь с рынком, которая и спустя столетие остается главным центром городской жизни.

Благодаря своему статусу культурного, туристического и военного центра региона, город сохраняет уникальное наследие различных исторических эпох.

История города Самбор

Начало Самбора уходит в глубокую древность, а археологические находки подтверждают существование поселений на этой территории еще в доисторические времена. Название города происходит от старославянского слова "самбора", означающего оборонительную башню или палисад. Современный город возник на месте древнерусского поселения Погонич, расположенного недалеко от древнего Самбора (нынешнего Старого Самбора). После того как в 1241 году татаро-монголы полностью разрушили первоначальный город, уцелевшие жители переселились в Погонич, который со временем перенял историческое название.

В средневековье Самбор превратился в один из крупнейших торговых центров Восточной Галичины. Ввиду постоянной угрозы нападений поселение окружили прочными оборонительными стенами, рвами и сторожевыми башнями.

Сердцем экономической жизни стала площадь Рынок с многоярусными подвалами-пивными, где каждую неделю проходили оживленные ярмарки, собиравшие купцов из многих стран.

На протяжении веков город находился под властью Галицко-Волынского государства, Польского королевства, а позже – Австро-Венгерской империи.

В 1788 году Самбор получил почетный статус "Свободного королевского города", что способствовало его активному развитию. В XIX и в начале XX века здесь были построены представительные здания ратуши, гимназии, почты и железнодорожного вокзала, которые и сформировали его неповторимый архитектурный стиль.

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