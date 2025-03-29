Каким был старый Львов: исторические фото 1936 года

Львов – город с богатой историей, который на протяжении веков являлся важным культурным и политическим центром на Западе Украины. В 1936 году, когда город находился в Польше, Львов был ярким и динамичным городом с уникальной архитектурой и атмосферой.

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Архивные фотографии, предоставленные Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego, позволяют нам совершить путешествие во времени и увидеть, каким был Львов в тот период.

Львов: от княжества до столицы ЗУНР

История Львова насчитывает многие столетия. В разные периоды город был столицей Галицко-Волынского государства, административным центром Русского воеводства, автономного Королевства Галиции и Владимирии, а также столицей Западно-Украинской Народной Республики.

Город на торговом пути: развитие Львова

Львов всегда являлся важным торговым центром, расположенным на пересечении торговых путей. В средневековье город быстро развивался благодаря торговле со странами Европы и Востока.

Львов в составе Речи Посполитой: культурный центр

В период пребывания в составе Речи Посполитой Львов стал важнейшим культурным центром. В городе развивались ремесла, искусство и наука. Львовское Успенское братство сыграло важную роль в развитии украинской культуры.

Австрийский период: европейские изменения

С 1772 по 1918 г. Львов находился в составе Австрийской империи. В этот период город претерпел значительные изменения: были ликвидированы архаические структуры, упорядочено городское хозяйство, снесены средневековые стены.

Первая мировая война и Украинская революция

Во время Первой мировой войны Львов был оккупирован русскими войсками, а затем стал столицей Западноукраинской Народной Республики. В этот период украинцы сражались за свою независимость.

Львов в составе Второй Речи Посполитой: национально-освободительное движение

После украинско-польской войны Львов вошел в состав Второй Речи Посполитой. Город стал центром украинского национально-освободительного движения.

Вторая мировая война: оккупация и репрессии

Во время Второй мировой войны Львов был оккупирован советскими и германскими войсками. В этот период город испытал значительные разрушения и репрессии.

Советский период: смены населения

После войны Львов вошел в состав Советского Союза. В городе произошли изменения населения: поляки покинули Львов, а на их место приехали переселенцы из России и других регионов.

Национально-освободительное движение: борьба за независимость

С началом Перестройки во Львове активизировалось национально-освободительное движение. Город стал одним из центров борьбы за независимость Украины.

Сегодня Львов – культурная столица Украины, город с богатой историей и уникальной атмосферой.

OBOZ.UA ранее публиковал редкие снимки, показывающие памятки Львова в 30-40 годах XX века.

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