Каким был старый Харьков: величественные фото города

Харьков – один из важнейших культурно-исторических центров востока Украины. Его многовековая история отражает сложные этапы становления государственности, борьбы за автономию, индустриального подъема.

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Благодаря архивным фотографиям, которые появляются в открытом доступе, сегодня мы можем увидеть, каким был этот город в разные периоды истории. Фото старого Харькова дают возможность увидеть величественную архитектуру, площади, вокзалы, университетские корпуса, а также уличные сцены, передающие дух времени.

Город был основан в 1654 году как пограничная казацкая крепость для защиты украинских земель от набегов с юга – со стороны крымских татар и ногайских орд. Харьков стал административным центром слободского казацкого полка и быстро приобрел стратегическое значение.

После ликвидации полкового устройства в 1765 году, город получил статус губернского центра. Из военной твердыни Харьков превращался в важный экономический и культурный центр Слобожанщины.

На рубеже XIX и XX веков Харьков уже был крупным индустриальным городом, что привлекал предпринимателей, ученых и художников. Именно здесь открыли первый в Украине университет (1805), театры, книжные магазины, газеты, а также мощные промышленные объекты. Город стал магнитом для украинской интеллигенции, литераторов и ученых.

После падения Российской империи Харьков оказался в центре бурных политических событий. От короткого правления УНР до установления большевистской власти – власть менялась стремительно. В декабре 1919 года Харьков стал первой столицей советской Украины, которой оставался до 1934 года.

Осенью 1941 года город был захвачен немецкими войсками. За годы войны Харьков претерпел катастрофические разрушения и стал одним из самых пострадавших городов во всей Европе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что центральную площадь Харькова трудно спутать с чем-то другим, ведь огромное пространство и узнаваемое здание Госпрома создают уникальный образ Майдана Свободы. Каким было это место в 1980-х – читайте в материале.

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