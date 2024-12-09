Каким был центр Харькова в начале 80-х. Архивное фото

Центральную площадь украинского Харькова трудно спутать с чем-то другим. Огромное пространство и узнаваемое здание Госпрома создают уникальный образ Майдана Свободы.

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Однако в 1980-е годы здесь было ощутимо больше зелени. Об этом свидетельствует архивная фотография, опубликованная Instagram-пабликом Retro.Ukraine.

Снимок был сделан в 1981 году. Майдан Свободы тогда назывался площадь Дзержинского. В кадре можно увидеть озабоченных харьковчан, шагающих куда-то через самое сердце города, и большое количество деревьев, создающих приятную тень в летний день.

Чем еще знаменит харьковский Майдан Свободы

Это одна из самых больших площадей в мире. По своим размерам он является шестым в Европе и 12-м в мире.

За время своего существования Майдан Свободы сменил название шесть раз. С момента формирования он назывался Ветеринарной площадью. В 1925 году советские власти присвоили местности название площадь Дзержинского. В 1942 году, во время первой оккупации Харькова нацистами она была переименована в площадь Немецкой армии. Когда немцы оккупировали город второй раз, то решили сменить название на площадь Лейбштандарте СС – в честь 1-й дивизии Лейбштандарте СС "Адольф Гитлер", захватившей город. После окончательного освобождения Харькова от германских оккупантов площадь снова носила имя Дзержинского. Современное название получила в 1991 году.

Именно Майдан Свободы в Харькове принял крупнейший концерт в истории Украины 12 сентября 2008 года здесь выступила британская группа Queen с певцом Полом Роджерсом.

К 2014 году на Майдане Свободы стоял памятник Владимиру Ленину. Уже в феврале, после начала российской агрессии, его попытались снести активисты, однако сооружение тогда удалось отстоять. Тем не менее, уже 28 сентября памятник все же был свергнут. Процесс длился много часов, и за ним в прямом эфире наблюдали люди по всей Украине.

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