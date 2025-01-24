Каким был раньше Северодонецк: старые фото украденного Россией города

Северодонецк, ныне увлеченный российскими оккупантами, был одним из важных индустриальных и культурных центров Украины. В апреле 2024 года город был переименован в Сиверскодонецк, но воспоминания о его прошлом остаются важными для истории Украины.

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Недавно в сети появились старые фотографии Северодонецка, позволяющие восстановить картину развития и развития города, ныне в руинах. Эти изображения позволяют оценить, каков был город до того, как его охватила война и оккупация Россией.

Начало становления Северодонецка

Город берет свое начало в 1934 году, когда на территории будущего Северодонецка был забит первый колышек, а также построен первый дом. Этот год стал важным для местной истории, ведь именно в нем родился первый ребенок, ставший коренным северодонцем. Первые строители города, работники Лисхимстроя, получили электрические лампочки в своих квартирах уже 6 ноября 1934 года. Это стало символом новой эры для поселка, еще много изменений.

Развитие инфраструктуры и образования

Развитие инфраструктуры Северодонецка шло быстрыми темпами. 1 сентября 1935 прозвучал первый школьный звонок в новой школе поселка Лисхимстрой, а первыми учительницами стали Александра Лаврова и Зинаида Шулита. В ноябре 1935 года здесь был изготовлен первый силикатный кирпич на местном промышленном предприятии, что стало еще одним шагом к развитию города.

Медицинское обеспечение и развитие общественных институтов

Первая больница Северодонецка была создана в 1934 году, и ее главным врачом стала Анна Чижикова. Больница обслуживала не только местных жителей, но и строителей, работавших над развитием поселка. В 1938 году состоялись первые выборы в Совет трудящихся депутатов, что стало важным этапом в политической жизни города.

Энергетика и транспорт: история развития

Инфраструктура Северодонецка включала и энергетические объекты. 1 января 1951 г. химический комбинат города изготовил первую аммиачную селитру, что стало значительным достижением для местной промышленности. В 1978 году город получил первый троллейбус, запущенный на маршруте №1 от ул. Пивоварова до автовокзала. Кроме того, в 1955 году появился первый автобус, а в 1957 году открыли первый автовокзал.

Культура и местные знаменитости

Северодонецк также славился культурными достижениями. Первым редактором местной газеты "Коммунистический путь" стала Мария Михайличенко, а Гиви Шенгелая возглавил городское радиовещание. В 1999 году ТРК "СТВ" стала первой в Украине региональной телерадиокомпанией, проведшей прямую линию с Президентом страны. В 2001 году город посетил Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины.

Северодонецк во время войны

С началом российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Северодонецк стал одной из главных целей агрессора. Оккупанты обстреляли жилые кварталы города, уничтожили важную инфраструктуру и социальные объекты. Город пережил многочисленные артиллерийские удары, и уже в начале марта 2022 года в Северодонецке начались серьезные разрушения.

Обострение боевых действий заставило местные власти объявить эвакуацию мирных жителей. Город находился под постоянными обстрелами, и организовать выезд было сложно из-за опасности на дорогах. В марте 2022 года город остался без газа, а гуманитарная помощь поступала только посредством ООН. Через несколько месяцев город был фактически в изоляции от остальной Украины.

В результате постоянных обстрелов Северодонецк получил серьезные разрушения. В частности, было уничтожено более 70% города, в частности, важные объекты критической инфраструктуры, такие как ТЭЦ. Город остался без электричества, воды и тепла. Российские войска уничтожили мосты, соединявшие Северодонецк с другими населенными пунктами.

Оккупация и дальнейшие разрушения

25 июня 2022 года Северодонецк был окончательно захвачен русскими войсками. Оккупанты назначили "коменданта города" и начали устанавливать свои порядки, пытаясь оставить в прошлом культурное и социальное наследие этого украинского города. Город превратился в зону военных действий.

Северодонецк был одним из крупнейших индустриальных центров Донбасса и обладал богатым культурным потенциалом. Старые фотографии города напоминают о его развитии, которое было остановлено войной. Сегодня Северодонецк находится под оккупацией, и только воспоминания о его былом величии остаются на фотографиях, напоминающих о том, каким был этот город до начала войны.

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