Каким был Часов Яр после Второй мировой войны: фото разрушений

Часов Яр – город, которому на протяжении истории пришлось пережить много разрушений. Основание поселения связано с промышленным развитием региона в середине 1800-х годов, когда в Донбассе начали открывать угольные шахты.

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Во время Второй мировой войны Часов Яр оказался под контролем нацистских войск, занявших город 28 октября 1941 года. В сети обнародовали архивные фото Часового Яра сразу после войны.

В первые несколько дней оккупации немецкие солдаты совершали массовые грабежи имущества местных жителей. Городская управа находилась в помещении школы имени Орджоникидзе, а на улице Горького было организовано отделение гестапо.

Для немецких солдат был создан "городской театр" в помещении клуба завода. Кроме этого, большое внимание уделялось изучению немецкого языка. В учебных классах, действовавших во время оккупации в 1942-1943 годах, размещались портреты Адольфа Гитлера.

Оккупационные власти установили комендантский час с 8 вечера, запретили использовать освещение без соответствующего разрешения и заставили жителей сдать все радиоприемники. Все трудоспособные жители должны были регистрироваться на бирже труда.

Во время первой зимы оккупации большинство квартир и домов оставались без электричества и водоснабжения. Местные жители оказались в тяжелом положении, и многие вынуждены были идти в соседние села, чтобы хоть как-то найти еду.

Весной 1943 года немецкие оккупанты пытались возобновить производство на комбинате, но из-за поломки прессов сделать это не удалось.

С марта 1942 года началась принудительная депортация молодежи для работы на немецких предприятиях.

Перед освобождением Часового Яра оккупанты пытались уничтожить остатки инфраструктуры города. В результате ожесточенных боев Часов Яр был фактически разрушен.

Сейчас российские войска пытаются оккупировать Часов Яр, ведь город расположен на высоте, с которой врагу было бы удобно наступать дальше. Оккупанты постоянными обстрелами и штурмами превратили город в руины. Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что боевые действия проходят в центре города.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия бросила в наступление на Часов Яр более 10 тысяч оккупантов. Враг каждый день делает попытки перейти канал Северский Донец – Донбасс, чтобы продвинуться в городе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия бросила в наступление на Времен Яр более 10 тысяч оккупантов.

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