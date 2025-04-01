Каким был раньше Купянск: в сети показали черно-белые фото

Купянск – город на Слобожанщине, который издавна славился как торговый центр. Его название, по одной из версий, происходит от слова "купец" – действительно, еще в древности река Оскол была полноводной и судоходной. Купцы, путешествуя по течению, останавливались здесь, чтобы отдохнуть и поторговать. По другой версии, название города связано с многочисленными торфяными холмиками – "купинами", покрывавшими местную территорию. Отсюда и название реки Купянка.

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В сети появились редкие архивные фото города, ныне находящегося на линии огня. Каким был Купянск несколько десятилетий тому назад – читайте в материале.

Основание и первые упоминания

Город возник в середине XVII века, когда Слободская Украина заселялась выходцами из Правобережья, которые спасались от притеснений Речи Посполитой. Согласно документам, слобода Купенко была заселена в 1655 году. А уже в 1662 году здесь возводят первую деревянную церковь – Покровскую, что свидетельствует о большом количестве жителей.

Укрепленная слобода на границе

В 1679 году Купянск стал частью Изюмской оборонительной линии. В 1685 году поселение было официально передано в Изюмский полк и впервые упоминается как город Купецкий. Военная роль слободы обусловлена ее стратегическим расположением между татарскими бродами – Осыковым и Калиновым.

Первые укрепления были довольно примитивными – деревянная ограда, одни ворота без бастионов. Но в конце XVII века была построена настоящая крепость с валами, рвами и семью бастионами. Горожане занимались земледелием, ремеслами и торговлей.

Развитие в XVIII веке

С уменьшением татарской угрозы в 1730-х годах активизировалась экономическая жизнь: начали развиваться мельничество, изготовление дегтя, свечей, сукна, холста, гончарство. В 1732 году в городе проживало около 1500 человек. После ликвидации казацкого строя Купянск стал уездным центром Воронежского наместничества (1779), а с 1797 года – Слободско-Украинской, а позже – Харьковской губернии.

Впрочем, XIX век ознаменовался спадом: уменьшение численности населения с 4703 (1785) до 2710 человек (1837), ограниченное развитие торговли и ремесел. Торговали преимущественно в небольших лавках.

Архитектура и топография города

Город имел Базарную площадь возле Николаевской церкви (новый каменный храм построен в 1852 году.). С площади поднимались две главные улицы – Дворянская и Белгородская, выложенные брусчаткой и освещенные. Улицы носили названия в честь жителей: Калантаевская, Загреблянская, Домолеевская, Сизовская и т.д.

В 1807 году было открыто первое образовательное училище, в 1819 – духовное училище, в 1872 – женскую гимназию. Купянское земство содержало десятки школ. Промышленность развивалась постепенно: действовали маслодельный, свеча-сальный и кирпичные заводы.

Появление железной дороги (1895 год) дало новый толчок: создание узла Купянск-Узловой, пивоваренного, известкового, силикатного заводов, развитие ремесел. В начале XX века население города превысило 6800 человек.

После провозглашения УНР Купянск входил в состав Донецкой области. В 1918-1919 годах власть в городе несколько раз менялась между украинскими, советскими и деникинскими силами. В 1920 году город оккупировали большевики.

В 1930-е годы появились важные промышленные объекты: сахарный комбинат, швейная фабрика, машиностроительный и мясокомбинат. Купянск постепенно превращался в промышленный центр.

Архивные фото показывают, каким был город во времена СССР.

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