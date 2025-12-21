Каким был Мгарский монастырь 100 лет назад: архивные фото

Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, возвышающийся на живописном берегу реки Сула, уже более четырехсот лет остается одним из важнейших духовных центров Украины. Его многовековая история насыщена как периодами невероятного расцвета, так и временами глубокого упадка.

Недавно обнародованные архивные фотографии столетней давности позволяют увидеть монастырь таким, каким он был до прихода советской власти. Основанная в 1619 году усилиями княгини Раины Могилянки Вишневецкой, эта обитель стала настоящей крепостью православия на Левобережье.

Эти редкие кадры служат бесценным мостиком между современностью и эпохой, когда монастырь был в зените своей славы. Сегодня они помогают реставраторам восстанавливать утраченные детали этого уникального памятника архитектуры.

Архитектурное величие и эпоха казацкого меценатства

Особое место в ансамбле монастыря занимает Спасо-Преображенский собор, возведенный в конце XVII века при содействии гетманов Ивана Самойловича и Ивана Мазепы. Проект талантливого зодчего Иоганна-Баптиста Зауэра воплотил в себе лучшие традиции украинского барокко, гармонично сочетающиеся с мастерством местных строителей.

Собор поражал современников не только своими масштабами, но и изящным внутренним убранством, над которым работали известные художники, в частности художник И. Максимович. Уникальность сооружения заключалась в сочетании западноевропейских архитектурных влияний с самобытным стилем левобережных мастеров.

Кроме главного храма, значительную роль в духовной жизни играла колокольня и скит с церковью Благовещения. Монастырь стал местом последнего упокоения для выдающихся церковных деятелей, среди которых особое место занимает Константинопольский патриарх Афанасий Лубенский. Его мощи, хранившиеся в обители до 1917 года, притягивали тысячи паломников со всей страны. Каждое сооружение на территории комплекса было пропитано историей: от дома игумена в стиле классицизма до уютных келий, где когда-то находили приют бывшие запорожские казаки.

Мгарская обитель всегда была культурным центром, где создавалась знаменитая Мгарская летопись и действовали религиозные братства. Сюда приезжали за духовными советами и вдохновением почти все украинские гетманы, а также классики литературы, в частности Тарас Шевченко. Даже Юрий Хмельницкий провел здесь часть своей жизни под именем монаха Гедеона. Такое тесное сплетение казацкой славы и религиозного служения сделало монастырь символом национальной идентичности, который поддерживали самые влиятельные меценаты своего времени.

От красного террора до современного возрождения

Трагический перелом в истории монастыря произошел в августе 1919 года, когда большевистские отряды расстреляли монахов вместе с их игуменом Амвросием. Это зверство положило конец традиционной жизни обители на долгие десятилетия, превратив святыню в место репрессий и забвения. После закрытия монастыря его помещения использовались для целей, далеких от религии: здесь располагалась детская колония, а впоследствии — дисциплинарный батальон. Этот период стал временем физического уничтожения фресок, разграбления соборов и разрушения жилых корпусов.

В послевоенные годы территория монастыря продолжала приходить в упадок, служа то военными складами, то пионерским лагерем. Годы осквернения привели к тому, что большинство келий XVII века были утрачены, а главные храмы превращены в хозяйственные помещения. Например, Благовещенская церковь длительное время функционировала как кухня, что нанесло непоправимый ущерб ее архитектурному облику. Однако даже в состоянии запустения монастырские стены сохраняли свою величественную ауру, ожидая времени восстановления.

Новая страница в летописи Мгарской обители началась в 1993 году, когда сюда вернулась монашеская жизнь. С тех пор продолжается масштабная реставрация, которая получила государственную поддержку на уровне указов о сохранении культурного наследия. Сегодня монастырь снова принимает паломников и туристов, а восстановленные купола Преображенского собора напоминают о неистребимости украинского духа. Работа над архивами и старыми фотографиями продолжается, чтобы будущие поколения могли видеть эту святыню в ее первозданной красоте.

