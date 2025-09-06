Каким был Мариуполь в 60-х: старые фото города

Мариуполь сегодня ассоциируется со стойкостью, трагедией и борьбой. Но еще совсем недавно это был город, который жил привычной жизнью индустриального центра.

В 1960-х в Мариуполе (тогда Жданове) строили новые жилые кварталы, расширяли порт и заводы. Это был период восстановления и модернизации после разрушений Второй мировой войны. В сети обнародовали архивные фото украинского города.

Мариуполь имеет давние корни. Его история началась в XVI веке с казацкой паланки Домаха при устье Кальмиуса. Впоследствии, в XVIII веке, на этих землях возникла Кальмиусская слобода, а в 1778 году здесь был заложен уездный город Павловск, который уже в следующем году получил имя Мариуполь. Сюда переселились греки из Крыма, а позже присоединились и другие колонисты: немцы, евреи, итальянцы. Город быстро превращался в торговый и ремесленный центр Приазовья.

Во второй половине XIX века Мариуполь стал важным портом и промышленным центром, а в советскую эпоху – одним из ключевых городов металлургии.

После Второй мировой войны, в которой город претерпел значительные разрушения, началось масштабное восстановление.

В 1960–1961 годах отстроенные рабочие кварталы соединились с центральными районами. Появлялись "хрущевки" вместе с новыми школами, детсадами и спортивными площадками.

В это время активно развивался мариупольский порт. Возводились новые причалы, расширялись грузовые площади, формировалась инфраструктура для работы Азовского морского пароходства, которое окончательно оформили в 1967 году. Мариуполь закрепил статус одного из ведущих промышленных и транспортных центров Приазовья.

