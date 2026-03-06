Старый Львов на гравюрах: в сети показали город в древности

Львов – один из древнейших и красивейших городов Украины, известный своей богатой историей и уникальной архитектурой. Город, основанный в 1256 году, пережил смену нескольких государств и культур, оставивших заметный след в его облике.

Сегодня Львов является важным культурным центром страны, где хранится более двух с половиной тысяч исторических памятников. Именно поэтому исторический центр города внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Недавно в сети обнародовали старые гравюры, которые демонстрируют, каким был Львов в давние времена. На этих изображениях можно увидеть архитектуру города, которая формировалась на протяжении веков, а также отдельные исторические сооружения, которые играли важную роль в жизни львовян.

Одной из таких достопримечательностей является храм Иоанна Крестителя – одно из старейших зданий города. По одной из версий, его могли возвести еще в начале XIII века при князе Романе Мстиславиче в честь рождения его сына Даниила. Некоторые исследователи считают, что это сооружение могло стать первым каменным зданием во Львове.

Первое письменное упоминание о храме датируется 1371 годом. В средневековье он располагался возле главной торговой площади княжеского Львова – Старого Рынка, который был важным центром городской жизни.

На протяжении веков здание неоднократно перестраивалось и реставрировалось. Значительные работы проводились в XVII-XIX веках, а в конце XIX века храм восстановили по проекту известного архитектора Юлиана Захариевича. В XX веке также проводились масштабные исследования и реставрационные работы, во время которых открыли старинные фрагменты настенной живописи.

Сегодня в храме Иоанна Крестителя действует Музей древнейших памятников Львова, который входит в состав Львовской национальной галереи искусств. Здесь проводят тематические выставки, посвященные истории города и сакральному искусству, а посетители могут увидеть уникальные находки и древние фрагменты стенописи.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии из Львова XIX века.

