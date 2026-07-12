Какой была Одесса в начале XX века: архивное фото

Знаменитый портовый город Одесса всегда славился своей уникальной архитектурой и богатой историей, запечатленной в рельефе его старинных улиц. Одним из самых интересных элементов городского ландшафта является Военный спуск, пролегающий непосредственно по дну бывшей Военной балки в самом сердце исторического центра.

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В древности эта природная впадина выполняла важную топографическую функцию, отделяя южную часть города с правительственными учреждениями и биржей от северной территории, где дислоцировались военные казармы. Сегодня эта локация, начинающаяся от Приморской улицы и ведущая к порту, остается безмолвным свидетелем зарождения и развития Южной Пальмиры.

В Facebook-сообществе "Старая Одесса" исследователи и любители истории обнародовали архивную фотографию, выпущенную в виде почтовой открытки в начале XX века. На этом уникальном снимке подробно запечатлен облик Военного спуска того времени, его инфраструктура, вымощенная дорога и окружающие здания.

Стоит отметить, что история самого спуска тесно связана с развитием местной инфраструктуры, ведь через Военную балку в свое время было построено несколько важных мостов, среди которых самым известным стал Сабанеев мост, а вот самый старый из них, к сожалению, не сохранился до наших дней. Официальное прокладка дороги по дну балки состоялась ещё в первой половине XIX века, и в 1830 году эта дорога к причалам получила название Портовый спуск. В течение следующих десятилетий улица пережила настоящий калейдоскоп переименований: она успела побывать Гаванским, Сабанеевским, Военно-гаванным, Воронцовским и даже Казенным спуском.

С приходом советской власти топонимическая история улицы стала ещё более запутанной, поскольку коммунистический режим активно искоренял старые названия. Так, в 1934 году спуск назвали в честь полярного летчика Молокова, и хотя во время Второй мировой войны историческое название ненадолго вернулось, впоследствии советские чиновники вновь его отменили.

Позже, в 1958 году, объект переименовали в честь французской коммунистической деятельницы Жанны Лябурб. Историческая справедливость восторжествовала лишь 2 июня 1995 года, когда улице окончательно вернули её законное и привычное для многих поколений одесситов название — Военный спуск.

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