Каким был Львов в межвоенный период: в сети показали фото

Львов – один из древнейших городов Украины, основанный в середине XIII века. На протяжении своей истории он находился под властью разных государств и играл ключевую роль в торгово-экономической, культурной и политической жизни Европы.

Видео дня

Благодаря выгодному расположению на перекрестке торговых путей Львов стремительно развивался, превратившись в важный центр торговли, ремесел, образования. В сети появились архивные фото Львова в межвоенный период.

История Львова уходит в XIII век, когда город был основан князем Данилом Романовичем (Галицким) и назван в честь его сына Льва. Первое письменное упоминание о Львове датируется 1256 годом.

На протяжении веков Львов переходил из рук в руки – в разные времена был в составе:

Королевства Польского,

Австро-Венгерской империи,

Российской империи,

Советского Союза.

Этот многонациональный, многокультурный опыт сформировал уникальный характер города, который ощущается и сегодня – в архитектуре, культуре, языке, традициях.

В начале XX века, когда Львов находился в составе Австро-Венгрии, город переживал настоящий расцвет. Львов стал одним из ведущих культурных, научных и политических центров империи.

Здесь работали университеты, театры, литературные салоны, активно развивалось украинское национальное движение. Львов имел электрический трамвай, газеты на украинском, польском, немецком и еврейском языках, а улицы украшали архитектурные шедевры стиля модерн, классицизм и неоготика.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Львов стал частью восстановленной Польской Республики. Украинцы провозгласили Западноукраинскую Народную Республику, однако после боев с поляками Львов оказался под польской властью.

Город оставался центром украинской культурной жизни, хотя украинское население подвергалось притеснениям – закрывались школы, издательства, преследовались активисты. В то же время польская власть активно модернизировала инфраструктуру и закрепляла Львов как административный и культурный центр Галичины.

После подписания Пакта Молотова–Риббентропа в 1939 году Львов должен был войти в состав СССР. Но еще до окончательного согласования, 12 сентября 1939 года, город начал обстреливать Вермахт. 20 сентября, после подхода советских войск, немцы отступили, и Львов оказался под контролем СССР.

В июне 1941 года нацистская Германия начала операцию "Барбаросса". Уже 30 июня Львов был оккупирован.

Также OBOZ.UA рассказывал историю одного из старейших городов Украины – Переяслава.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.