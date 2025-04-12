Каким был Луганск во время оккупации в 1942 году: архивные фото

Город Луганск, с 2014 года находящийся под российской оккупацией, имеет сложную историю увлечений и борьбы за свою независимость. Одним из таких периодов стало в 1942 году, когда город, тогда носивший имя Ворошиловград, попал под контроль нацистских войск.

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Появившиеся в сети новые архивные фотографии позволяют заглянуть в жизнь Луганска того времени и увидеть, как выглядел город во время кратковременной оккупации. На фотографиях, опубликованных в группе "Луганск, фотографии ХХ века" на Facebook, можно увидеть движение войск, проходящих через Ворошиловград.

Некоторые из фотографий показывают местных жителей, которые не демонстрируют страх перед захватчиками. Кучки людей на улицах, наблюдающих за движением колонн, свидетельствуют об интересе к "заморским солдатам", хотя и в условиях войны.

Эти уникальные кадры позволяют по-новому взглянуть на сложный и противоречивый период в истории города, который на протяжении своей истории неоднократно менял название.

Когда Луганск назывался Ворошиловградом

К началу Второй мировой войны в 1935 году Луганск получил новое название – Ворошиловград, в честь известного советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова, чья биография была тесно связана с этим городом. Однако, когда в июле 1942 года Луганск оказался под контролем немецких захватчиков, оккупационные власти предприняли попытку вернуть городу его историческое название.

Период германской оккупации Луганска длился менее года – до февраля 1943-го. Несмотря на кратковременность, это время ознаменовалось неожиданным подъемом украинской культурной сферы в городе. Одним из ключевых шагов оккупационной администрации стало возобновление украиноязычного образования в школах, а главной городской газетой стало украиноязычное издание "Новая жизнь".

Редактором газеты "Новая жизнь" стал Максим Бернацкий, до войны – профессор местного педагогического института. Он также был вовлечен в деятельность Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Стахова и возглавил областной провод этой организации, которая развернула свою сеть по всей Луганской области.

За время оккупации в Луганске не только возобновилось украиноязычное обучение, но активно действовали разнообразные творческие коллективы, в частности капелла бандуристов. Оккупационные власти, стремясь предотвратить распространение эпидемий, инициировали открытие станции скорой помощи, нескольких больниц и диспансеров.

Однако после освобождения Луганска Красной армией деятельность украинских культурных деятелей, сотрудничавших с оккупационными властями, была расценена как измена. Максим Бернацкий и другие активисты были арестованы и впоследствии приговорены к смертной казни.

После войны, во времена правления Никиты Хрущева, городу было возвращено историческое название Луганск. Однако при Леониде Брежневе, после смерти Климента Ворошилова, город снова стал Ворошиловградом, а область – Ворошиловградской. Только в 1990 году, в период перестройки, Луганску окончательно вернули его историческое название.

Архивные фотографии Луганска времен немецкой оккупации являются ценным историческим свидетельством, позволяющим лучше понять сложные перипетии прошлого этого восточноукраинского города.

Они отражают не только повседневную жизнь в условиях оккупации, но и "вспышку украинской культурной активности", которая трагически завершилась после возвращения советской власти.

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