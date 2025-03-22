Каким был курортный Мариуполь в 1950-х: архивные фото

Мариуполь, город на берегу Азовского моря, получил известность как курортное место в середине 20 века. В 1950-х годах это был город, который привлекал не только промышленные предприятия, но и прекрасные пляжи и лечебные курорты.

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Архивные фотографии того времени дают представление о расцвете курортного Мариуполя, когда на его побережье находились многочисленные санатории и базы отдыха.

Одним из наиболее известных курортов того периода был санаторий ЦК профсоюза угольщиков (санаторий "Металлург"), попавший в объективы фотоаппаратов. Этот санаторий был расположен недалеко от побережья и стал популярен среди рабочих и их семей. На фотографиях виден не только величественный санаторий, но и отличные пляжи, где отдыхали местные жители и туристы.

Также интересны снимки, показывающие вид с моря на санаторий, отражающие живописные пейзажи и атмосферу того времени. Мариуполь был известен не только как важный промышленный центр, но и место, где люди могли отдыхать, наслаждаясь природой и морем.

Несмотря на то, что современный Мариуполь претерпел значительные изменения из-за военных действий и оккупации, эти архивные фото напоминают о том курортном периоде, когда город был популярным местом для отдыха. Мариуполь 1950-х годов являлся идеальным сочетанием промышленности, природы и развлечений на Азовском море.

Сегодня эти изображения становятся важными свидетельствами прошлого, позволяющими сохранить память о городе, когда-то процветавшем как курорт и привлекающем внимание отдыхающих со всей страны.

OBOZ.UA ранее показывал, каким был Мариуполь в 1950-х годах, когда Драмтеатр только начали строить.

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