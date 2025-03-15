Каким был Кропивницкий во время Второй мировой войны: архивные фото

Город Кропивницкий, основанный в 1754 году, имеет богатую и насыщенную историю. Расположенный в самом сердце Украины, он сохранил свою уникальную атмосферу и может гордиться многочисленными памятниками архитектуры.

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Архивные фотографии времен Второй мировой войны позволяют заглянуть в прошлое города и увидеть, каким он был в те непростые времена.

Город, основанный как Елисаветград, благодаря своему выгодному расположению на реке Ингул быстро развивался, став важным торговым и культурным центром. В XIX веке город пережил свой "золотой век", став значительным промышленным центром.

Культурный расцвет и влияние Марка Кропивницкого

Важную роль в развитии города сыграли культурные события, в частности, открытие первого украинского профессионального театра в 1882 году, основанного Марком Кропивницким.

Период перемен и советская эпоха

В XX веке город пережил периоды революций и перемен. Со времени Первых революционных событий до советской эпохи Кропивницкий претерпел значительные изменения. В этот период он был частью РСФСР и получил новое название - Кировоград. Город развивался в индустриальном направлении, но в нем сохранялось и свое культурное наследие.

Возвращение исторического названия

С провозглашением независимости Украины в 1991 году Кропивницкий продолжил развиваться, акцентируя на образовании, культуре и экономике. В 2016 году городу было возвращено историческое название - Кропивницкий, в честь выдающегося украинского деятеля Марка Кропивницкого.

Архивные фотографии как свидетели прошлого

Архивные фотографии времен Второй мировой войны являются ценным историческим источником, позволяющим увидеть, каким был город в те времена. Они отражают не только разрушение и потери, но и силу духа и стойкость жителей Кропивницкого.

OBOZ.UA на днях публиковал архивные фото из Кропивницкого, сделанные 50 лет назад.

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