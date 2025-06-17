Каким был когда-то Купянск-Узловой: старые фото

Купянск-Узловой – название, которое до сих пор ассоциируется с железной дорогой, станциями, путями и ритмом поездов. Это ключевое транспортное звено, которое более ста лет формировало свою идентичность вокруг железнодорожной инфраструктуры.

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Именно старые фотографии и архивные упоминания помогают увидеть, какой была жизнь этого рабочего поселения в разные периоды его существования. В сети появились архивные фото, которые показывают Купянск-Узловой в начале ХХ века и в послевоенные годы.

Поселок Купянск-Узловой возник в 1895 году, после введения в эксплуатацию железнодорожной ветки Балашов–Харьков. Со строительством дистанции до Волчанска в 1901 году и сооружением нового железнодорожного узла примерно в 7 верстах от города Купянска на карте появилось новое рабочее поселение, на месте хутора Локтионовка. Именно с этого момента начинается история Купянска-Узлового как отдельной железнодорожной единицы, где вся жизнь жителей вращалась вокруг станции, депо, ремонтных мастерских и служебных бараков.

Типичные элементы застройки начала ХХ века – деревянные станционные здания с открытыми крыльцами, длинные бараки для железнодорожников, шпалы, нагруженные платформами, паровозы с густыми шлейфами дыма.

Купянск-Узловой напоминал типичное железнодорожное поселение советского типа: строгая линейность улиц, административные здания, построенные из красного кирпича, типичные казармы и клубы, которые одновременно служили центром культурной жизни.

Купянск-Узловой всегда был тесно связан с самим Купянском – административно и функционально. Фактически, граница между поселком и городом является условной: улицы переходят друг в друга. Расположенный на левом берегу Оскола, в месте впадения реки Лозоватка, поселок граничит с Куриловкой, Трубным и Ковшаровкой, формируя компактную агломерацию с общей инфраструктурой.

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