История Лисичанская тесно связана с казаками и – не поверите – бельгийцами. С XVI века эти земли были частью Дикого поля, а в XVII веке здесь возникло несколько поселений запорожцев. Именно тогда появилось название "Лисичий Байрак" или "Лисича Балка", что впоследствии превратилось в название города.

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В XIX веке Лисичанск стал одним из важных индустриальных центров региона. А вот промышленность в городе основали иностранцы. В сети появились уникальные исторические кадры Лисичанска.

Лисичанск еще называли городом бельгийских традиций. Этот этап развития города начался в 1887, когда бельгийский инженер Эрнест Сольве и местный предприниматель Иван Любимов основали акционерное общество "Любимов, Сольве и Ко". Именно они заложили основу мощного производства кальцинированной соды по аммиачной технологии.

Кроме того, именно приехавшие в Лисичанск бельгийские рабочие впервые ввели социальный пакет – систему, которая стала основой трудовых отношений.

Поскольку рельеф на территории города горист, строительство велось на крутых склонах. Однако специалистам удалось проектировать такой фундамент, чтобы здания не подвергались оползням. Благодаря этому двухэтажные дома, построенные в то время, сохранились до наших дней. Говорят, местные жители даже готовы платить бельгийцам, чтобы получить доступ ко второму этажу и насладиться панорамой города с высоты.

Дома для инженеров проектировали по более сложной схеме. Одним из первых было здание директора содового завода, построенное в 1890 году.

В Лисичанск начали приезжать рабочие со всех уголков Украины. Одним из самых интересных архитектурных сооружений того времени был отель, полностью отвечавший европейским стандартам относительно сложности конструкции. Его построили специально для Сольве, ведь он часто посещал Лисичанск с рабочими визитами. К сожалению, этот отель не сохранился до наших дней.

Среди бельгийских памятников особое внимание следует уделить больнице, построенной в начале XX века. Она стала одним из самых известных архитектурных сооружений Донбасса.

В бывшем здании заводоуправления когда-то размещалась городская детская поликлиника.

Еще одним значимым бельгийским сооружением является здание Лисичанской гимназии. Сначала она служила так называемым общежитием для холостых работников завода. К сожалению, это историческое сооружение было разрушено в результате российских обстрелов. Мощный пожар, продолжавшийся несколько часов, полностью уничтожил более столетний архитектурный памятник. Не обошло разрушение и больницу, которая является частью бельгийского архитектурного наследия Лисичанска, она также пострадала от огня.

От главного объекта, с которого началась история бельгийцев в городе – Лисичанского содового завода – тоже остались одни руины.

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