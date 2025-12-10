Каким был Хмельницкий более 50 лет назад: архивные фото

Хмельницкий сегодня – это современный областной центр с развитой инфраструктурой, широкими проспектами, университетами и промышленными районами. Однако 50 лет назад город имел совсем другой вид, и именно архивные фото позволяют увидеть, каким был его повседневная жизнь во второй половине ХХ века.

На фотографиях – улица Институтская, вид на Южный Буг, улица Каменецкая, которая в советские времена носила название Фрунзе. Это визуальные фрагменты истории, которые возвращают нас во времена становления современного Хмельницкого.

Территория Хмельницкого была заселена еще с бронзового века, однако первые документальные упоминания о поселении датируются 1431 годом. Тогда оно называлось Плоскиров (или Плоскировцы) и постепенно превращалось в важный торговый пункт.

В XVI веке Плоскиров получил магдебургское право, что ускорило его развитие как транзитного и ремесленного центра.

В 1800-х годах Проскуров стремительно менялся. Промышленность начала играть ключевую роль в жизни города. Появились железная дорога, сахарный завод, спиртовой завод, новые производства, которые привлекали рабочих из окрестных сел.

ХХ век принес Проскурову испытания. Город пережил революции, Первую и Вторую мировые войны, оккупации и послевоенное восстановление. В 1954 году он получил новое название – Хмельницкий и статус областного центра.

Именно в этот период город начал активно расти: были присоединены Заречье и Гречаны, появились новые жилые массивы.

1950–1970-е стали решающими для формирования современного Хмельницкого. Именно тогда началась массовая застройка набережных Южного Буга.

Значительную роль в развитии Хмельницкого сыграло открытие первого вуза – технологического института (ныне Хмельницкий национальный университет). В те же годы в городе появились первые троллейбусные линии.

Мало кто знает, что в советские времена окрестности Хмельницкого имели стратегическое значение: здесь были развернуты позиции межконтинентальных баллистических ракет. Этот факт долгое время оставался засекреченным, но он существенно повлиял на развитие инфраструктуры и значение города на карте СССР.

