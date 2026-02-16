Каким был древний Ужгород: в сети показали фото

Ужгород – это уникальный город на берегах реки Уж, который гордо носит звание самого маленького по численности населения областного центра Украины. Расположенный у самого подножия Карпат на границе со Словакией, он сочетает в себе уют маленького городка и величие древней европейской столицы.

Основанный еще в IX веке, Ужгород за свою долгую историю успел побывать под властью Венгрии, Австро-Венгрии и Чехословакии, что наложило неповторимый отпечаток на его культурный код. Здесь расположен легендарный Ужгородский замок и величественная резиденция епископа, а сам город является колыбелью греко-католической церкви на Закарпатье.

Благодаря статусу промышленного и культурного сердца края, Ужгород всегда притягивал художников и интеллектуалов, оставаясь "окном в Европу". Сегодня город продолжает развиваться как современный европейский центр, сохраняя при этом свою аутентичную атмосферу и архитектурное совершенство.

Недавно в информационном пространстве появились две уникальные фотографии, датируемые межвоенным периодом – 1920-30-ми годами. На этих кадрах зафиксировано не только тогдашнюю архитектуру, которая в значительной степени сохранилась до наших дней, но и повседневную жизнь горожан. Можно увидеть, как тогдашние ужгородцы передвигались по мощеным улицам, что создает особый эффект "машины времени" для современных исследователей и любителей истории.

Эпоха перемен: от ЗУНР до чехословацкого расцвета

После Первой мировой войны политическая судьба Ужгорода была чрезвычайно динамичной. В октябре 1918 года город стал центром создания Русской Народной Рады, которая выступала за автономию, а впоследствии — за воссоединение с Украиной. В то время Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР) официально провозгласила Закарпатье частью своей территории, однако вмешательство Антанты и геополитические изменения привели к тому, что по Сен-Жерменскому договору край вошел в состав Чехословакии под названием Подкарпатская Русь.

Именно чехословацкий период (1919–1938) стал для Ужгорода временем настоящего архитектурного и инфраструктурного ренессанса. Городские власти провели масштабную мелиорацию, осушив болота вдоль Ужа, что позволило начать строительство современного водопровода стоимостью 8 миллионов крон. В это время появился знаменитый правительственно-жилой квартал Малый Галагов, который и сегодня считается визитной карточкой города благодаря своей совершенной модернистской архитектуре, гармонично дополнившей старый центр.

Испытания войной и советская трансформация

Спокойное развитие было прервано в 1938 году, когда по Венскому арбитражу город перешел к Хортистской Венгрии. Вторая мировая война хоть и не нанесла Ужгороду значительных разрушений, однако привела к трагическим изменениям в составе населения, в частности почти полного уничтожения многотысячной еврейской общины. В октябре 1944 года город заняли советские войска, а уже в следующем году Закарпатье официально стало частью УССР.

Советский период превратил пограничный Ужгород на стратегический военный плацдарм и одновременно "витрину" социалистического образа жизни. Город подвергся интенсивной индустриализации, что повлекло бум жилищного строительства – именно тогда возникли массивы "хрущевок" и "брежневок", которые сегодня формируют так называемый Новый район. Несмотря на эти изменения, историческое сердце города осталось нетронутым, позволяя нам и сегодня любоваться теми же видами, которые зафиксированы на недавно обнародованных архивных фото.

С 1991 года Ужгород продолжает свою историю как часть Независимой Украины, сочетая многовековое наследие с вызовами современности. Город остается мостом между украинской культурой и европейским пространством, ежегодно привлекая тысячи туристов своими цветущими сакурами и старинными улочками.

