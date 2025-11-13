Ужгород 50 лет назад: подборка атмосферных фото

Ужгород — не просто областной центр Закарпатья, а город с богатой историей, раскинувшийся на берегах реки Уж, у самого подножия Карпат. Его стратегическое расположение вблизи государственной границы со Словакией всегда делало его важным геополитическим узлом.

Город известен своим уникальным сочетанием архитектурных стилей. Ужгород в течение XX века был свидетелем многочисленных смен власти, что непосредственно повлияло на его лицо и развитие. Интересно, что город расположен всего в 811 км от Киева.

Ужгород 1972 года

В сообществе Made in Uzhhorod в социальной сети Facebook была опубликована увлекательная подборка архивных фотоснимков. Эти снимки датируются 1972 годом и позволяют современникам заглянуть в атмосферу Ужгорода пятидесятилетней давности, демонстрируя, как именно жил город в период советской оккупации.

После официального вхождения в состав СССР в 1945 году советская власть рассматривала Закарпатье как важнейший военный плацдарм в центре Европы. Из-за близости Ужгорода к государственным границам (с Чехословакией, Венгрией, Румынией и Польшей) его превратили в закрытый город.

В то же время власти решили сделать его "показательной витриной советского образа жизни" для соседних стран. В общем, до 1990 года на территории области было сосредоточено до 200 тысяч военнослужащих, что составляло значительную часть гражданского населения.

Для воплощения идеи "показательного города" Ужгород подвергся значительной индустриализации. Создание новых и перепрофилирование существующих предприятий вызвало потребность в большом количестве специалистов, что, в свою очередь, породило жилищную проблему. Для ее решения город начал активно развиваться, формируя новые жилые районы.

Именно в этот период массово возводились классические для 1960-1980-х годов многоэтажные панельные дома — так называемые хрущевки и брежневки. Эти сооружения сформировали ту часть города, которая сегодня известна как "Новый район" и составляет около 70% его территории, где проживает до 80% населения. Также в советский период был открыт Ужгородский государственный университет, ныне известный как УжНУ.

Ужгород в Независимой Украине и в условиях войны

С провозглашением независимости Украины в 1991 году Ужгород стал ее неотъемлемой частью, открыв новую страницу своей истории. Город продолжал развиваться, становясь центром культурных и духовных событий.

В 2001 году здесь состоялся первый региональный фестиваль сакуры, а в 2003 году была почтена память епископа Мукачевской греко-католической епархии Блаженного Теодора Ромжи. Активную гражданскую позицию ужгородцы продемонстрировали во время Революции достоинства в 2013–2014 годах.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Ужгород благодаря своему западному расположению превратился в важный гуманитарный хаб. В город начало прибывать значительное количество вынужденных переселенцев из регионов, где велись активные боевые действия – по состоянию на апрель 2022 года их количество достигало около 50 000 человек.

Ужгород предоставил временный приют не только людям, но и целым организациям и учреждениям. В частности, в город временно переехали Донецкий академический областной драматический театр из Мариуполя, офисы Украинской ассоциации футбола и общественной организации "Восток-SOS". Это подтвердило роль Ужгорода как надежного тыла и центра поддержки украинского духа и культуры в условиях войны.

