Каким был Чернигов в военные времена: фото 40-х годов

Уникальная фотохроника 1941-1943 годов показывает Чернигов таким, каким его видели свидетели Второй мировой войны. Архивные кадры зафиксировали не только немецкую логистику на Десне, но и разительные изменения известных городских локаций, например современной улицы Шевченко.

Обнародованные кадры позволяют современникам наглядно увидеть, как захватчики разрушали инфраструктуру города и обустраивали свой быт на завоеванных украинских территориях. Особую ценность представляет снимок осени 1941 года, где зафиксирован старый автомобильный мост через реку Десна, рядом с которым оккупанты возвели собственную понтонную переправу на фоне величественного Троицкого монастыря.

Не менее драматичным является кадр 1943 года, запечатлевший немецкое военное кладбище, обустроенное захватчиками непосредственно у стен упомянутой православной святыни.

Кроме религиозных и инфраструктурных объектов, на фотографиях запечатлена тогдашняя городская среда, в частности Пятницкая церковь 1941 года на улице Советской (сегодня известна всем горожанам как улица Шевченко).

Чернигов во время Второй мировой войны

Вторая мировая война стала одной из самых трагических страниц в многовековой истории Чернигова. По уровню материального ущерба и разрушений город понес катастрофические потери и вошел в перечень наиболее пострадавших населенных пунктов .

Трагическая история Чернигова началась в конце лета 1941 года. Одной из самых черных дат стало 23-25 августа 1941 года, когда немецкая авиация ("Легион Кондор") осуществила массированные ковровые бомбардировки города. В течение трех суток авиаудары систематически уничтожали жилые кварталы, промышленную зону и уникальные исторические памятники.

Центральная часть Чернигова превратилась в сплошное пожарище. Пожары были настолько сильными, что от температуры плавился металл.

9 сентября 1941 года, после вывода остатков советских войск за реку Десну, Чернигов был полностью оккупирован силами вермахта. Период нацистской оккупации длился чуть более двух лет (до 21 сентября 1943 года) и сопровождался жестоким террором против гражданского населения: За время оккупации непосредственно в городе было уничтожено около 52 тысяч человек (включая гражданских граждан и военнопленных). Более 7 тысяч черниговцев были принудительно вывезены на каторжные работы в Германию.

Нацисты целенаправленно истребили еврейскую и ромскую общины города. Массовые казни проводились в урочищах Березовый ров, Рашевщина, Подусовка (2-й Холодный яр) и в карьерах кирпичного завода. Жертвами геноцида в Чернигове стали до 10 тысяч евреев и около 5 тысяч ромов.

Несмотря на жесткий режим, с января 1942 года в городе развернуло деятельность антифашистское подполье. Бои за изгнание нацистов начались в середине сентября 1943 года. Наступление осуществляли силы 13-й армии Центрального фронта под командованием генерала Николая Пухова. Оккупанты оказали сильное сопротивление, привлекая три дивизии. 21 сентября 1943 года Чернигов был окончательно освобожден от нацистских захватчиков.

