Чернигов в начале ХХ века: древние фото

Чернигов – один из немногих городов Украины, где время будто остановилось на пересечении эпох. Недавно обнародованные архивные фотографии из фондов Черниговского областного исторического музея имени Василия Тарновского приоткрывают завесу того, как выглядел город в начале XX века.

На этих снимках зафиксировано не только архитектурное величие, но и саму душу северной столицы Руси до глобальных потрясений современности. От панорам с Болдиных гор до величественных соборов – каждый кадр является бесценным документом нашей идентичности. Предлагаем вам подробнее ознакомиться с историей мест, попавших в объектив неизвестных мастеров прошлого.

Болдины горы в Чернигове

Болдины горы – это живописная местность на правом берегу Десны, возвышающаяся над городом на 20–35 метров. О происхождении названия историки спорят до сих пор: одни видят в нем древнеславянское слово "болд" (дуб), другие связывают с тюркским "балта" (топор) или румынским "верх".

Эта территория является одним из крупнейших курганных некрополей Украины IX-XI веков. Здесь сохранилось около 230 курганов, среди которых самые известные – "Гульбище" и "Безымянный". Кроме древних захоронений, местность известна Антониевыми пещерами, основанными в XI веке святым Антонием Печерским, и Троицко-Ильинским монастырем, где нашли последний покой такие выдающиеся личности, как Михаил Коцюбинский и Леонид Глебов. К сожалению, война оставила свой след и здесь: в 2022 году российский снаряд уничтожил старинную беседку начала XX века.

Борисоглебский собор в Чернигове

Борисоглебский собор, возведенный в 1120-1123 годах, является эталоном черниговской архитектурной школы. Храм строился как усыпальница князей рода Давидовичей, о чем свидетельствуют специальные ниши для гробниц – аркасолии. Главной особенностью его фасада является уникальная резьба белокаменных капителей, где растительные орнаменты переплетаются с фантастическими грифонами и птицами в так называемом "зверином стиле".

За свою многовековую историю собор пережил немало трансформаций: он был католическим костелом в XVII веке, подвергся разрушениям во времена Второй мировой войны и был тщательно восстановлен в 1950-х годах. Сегодня храм функционирует как музей, где хранятся фрагменты оригинальных фресок и раскопанные фундаменты еще более древнего сооружения XI века.

Одной из самых ценных реликвий, которую можно увидеть в Борисоглебском соборе, являются серебряные с позолотой царские врата. Этот ювелирный шедевр весом около 56 килограммов был изготовлен в начале XVIII века по заказу гетмана Ивана Мазепы в аугсбургской мастерской Филиппа Якоба Дрентветта.

Несмотря на то что пышный барочный иконостас собора был утрачен, сами врата уцелели и сегодня являются украшением экспозиции. Кроме них, посетители могут увидеть реконструированный омфалий – пол, инкрустированный разноцветной смальтой, что передает величие церковного интерьера княжеских времен. Сейчас собор является не только музеем, но и Домом хорового наследия, где величественная архитектура резонирует с духовной музыкой.

