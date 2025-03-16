Как выглядел Житомир в первые годы ХХ века: старые фото

Житомир – один из старейших городов Украины. По местным преданиям город основан в 884 году. Считается, что название происходит от имени дружинника, служившего князьям Аскольду и Диру, но отказавшийся подчиняться Олегу, избрав жизнь в лесах на берегу рек Каменки и Тетерева.

Видео дня

В последующие столетия местность превратилась в крепость, а над обрывом, достигавшим 30 метров, был возведен деревянный замок. В сети появились уникальные исторические фотографии Житомира.

Первое летописное упоминание о Житомире датируется 1240 годом и связано с нашествием войск хана Батыя после падения Киева. Город получил серьезные разрушения, его крепости и здания были опустошены. В течение следующих веков Житомир неоднократно страдал от нападений татар, что в значительной степени тормозило его развитие.

В 1444 году Житомир получил магдебургское право, что предоставило ему большую автономию в управлении и способствовало экономическому росту. Город стал активно развиваться: появлялись ремесленные мастерские, торговые лавки, укреплялись оборонительные сооружения. Центральным объектом был замок, игравший стратегическую роль в жизни города.

После подписания Люблинской унии 1569 Житомир перешел под власть Речи Посполитой. Местные жители неоднократно участвовали в вооруженных выступлениях против польского владычества. Одним из таких восстаний стало крестьянско-казацкое восстание 1594–1596 годов, возглавляемое Северином Наливайко и Григорием Лободой. Житомиряне активно присоединились к борьбе, став частью отрядов, сопротивлявшихся польским властям.

После третьего раздела Польши в 1795 году Житомир оказался во власти Российской империи. В 1797 году город стал административным центром Волынской губернии, а окончательное утверждение этого статуса произошло в 1804 году.

Значительный толчок в развитии города дало появление железнодорожного сообщения. В 1896 году была построена узкоколейная железная дорога, соединившая Житомир с Бердичевом, а во время Первой мировой войны Житомир получил широкопутную железнодорожную линию, связавшую его с Бердичевом и Коростенем.

С 1917 года Житомир состоял в составе Украинской Народной Республики. После провозглашения III Универсала город стал административным центром Болоховской земли.

В ходе Первой советско-украинской войны Житомир неоднократно переходил из рук в руки. 22 февраля 1918 года город вернулся под контроль УНР после ожесточенного боя: трехчасовой пушечный обстрел заставил большевистские войска отступить в направлении Бердичева.

В апреле 1920 года Житомир стал местом активных боевых действий во время Рейда. В ноябре 1921 года по территории региона проходил Ноябрьский рейд войск УНР под командованием Юрия Тютюнника. Волынская и Подольская группы пытались сопротивляться большевистским войскам, но потерпели поражение.

Житомир на долгое время оказался под властью большевиков. Это положило начало новому этапу в истории города, обозначенному репрессиями, коллективизацией и советской индустриализацией.

История Житомира – это путь сквозь войны, разрушения и преобразования, которые сформировали город таким, каков он сегодня. Каждый период оставил свой след, влияя на архитектуру, культуру и характер города.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Харьков за год до Голодомора.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.