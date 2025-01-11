Каким был Славянск более 100 лет назад: архивные фото

История Славянская тесно связана с развитием соледобычи в регионе. В начале XVII века начали активно разрабатывать соляные озера, которые и стали толчком для основания здесь поселения. Тогда же появился небольшой острог, ставший основой для будущего города. Крепость Тор выполняла важную оборонительную функцию, защищая южные границы от набегов крымских татар. Впоследствии крепость является центром казацкой жизни.

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Город неоднократно менял свое название: Солеварск, Солеванск, Словенск. Окончательное название Славянск закрепилось в конце XVIII века. В сети обнародовали уникальные исторические фото Славянска.

Конец XIX и начало ХХ века – период бурного промышленного развития региона. В 1869 году мимо города была проложена Курско-Харьковско-Азовская железная дорога, что превратила Славянск в важный промышленный центр.

В ХХ веке Славянск пережил революции и войны. Началась поспешная индустриализация. В советское время Славянск стал одним из крупнейших промышленных центров Донбасса.

Соленые озера, разделенные между собой небольшими песчаными валами, обладают целебными свойствами и стали основой санаторно-курортной индустрии города.

На фото – фонтан в Славянском курорте, который частично сохранился и до наших дней. На заднем фоне находится здание Курзала.

На фотографии, датированной периодом между 1941-1943 годами изображен Александро-Невский собор, находящийся на железнодорожном вокзале.

На этой фотографии можно узнать Привокзальную площадь.

А это – здания на улице Центральной, 43. Фото сделано в 1941 году.

На фото 1941 изображены дома по улице Университетской, напротив корпуса педагогического университета.

Ранее OBOZ.UA публиковал исторические фото Хмельницкого середины прошлого столетия.

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