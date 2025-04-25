Как изменился Немецкий народный дом в Черновцах: фото с разницей более 100 лет

В самом сердце Черновцов, на улице Ольги Кобылянской, возвышается одно из самых узнаваемых исторических сооружений города – Немецкий народный дом. Его фасад сохраняет дух прошлых эпох. И хотя с его возведения прошло более ста лет, здание почти не изменилось, сохранив красоту и культурное значение.

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В сети показали уникальное фото вскоре после постройки народного дома. Несмотря на две мировые войны, Немецкий народный дом не подвергся радикальной реконструкции.

Начало XX века стало временем активной самоорганизации национальных меньшинств в Черновцах. Одной из самых мощных стала немецкая община, еще с XVIII века развивавшая здесь ремесла, науку, образование. В 1904 году Общество христианских немцев приобрело землю на тогдашней Панской улице, а уже в 1908-м заложило первый камень под будущий Немецкий народный дом.

Проект разработал архитектор Густав Фрич, а строительство контролировал советник Эрвин Мюллер. Благодаря слаженной работе нескольких немецких обществ, уже в 1910 году дом был торжественно открыт – просторный, функциональный и роскошный. В нем расположились зал для мероприятий, кафе, винный погреб, библиотека, банк, типография, клубы, кружки и даже кегельбан.

В межвоенный период здание оставалось средоточием общественной активности не только для немцев, но и для представителей всех наций, населявших Буковину. Здесь устраивали лекции, театральные представления, концерты, торжества – в просторном зале с великолепной акустикой выступали как профессиональные актеры, так и любители.

Однако история внесла свои коррективы. Первая мировая война приостановила деятельность учреждения, а после оккупации Буковины румынскими властями в 1918 году дом частично потерял свое национальное значение. С приходом советской власти в 1940-х годах дом приспособили к новым потребностям – там обустроили студенческое общежитие, женскую парикмахерскую, кафе, другие заведения.

Немецкий народный дом – один из немногих исторических домов Черновцов, сохранивший архитектуру. Сегодня он снова стал культурным центром – здесь действует Общество австрийско-германской культуры "Возрождение", проводятся концерты, кинопоказы, отмечаются традиционные праздники.

С 1999 года на верхнем этаже функционировал мемориальный зал Георга Дроздовского – черновчанина, который стал известным писателем и оставил в наследство книгу-признание в любви к родному городу. Рядом действовало Академическое студенческое общество "Буковина", продолжавшее традиции студенческого движения со времен Австро-Венгрии.

Современные фотографии Немецкого народного дома поражают сходством с архивными фотографиями столетней давности.

Сегодня дом не только привлекает туристов и историков, но и вдохновляет черновчан – пример того, как архитектура может хранить память, идентичность и связь поколений.

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