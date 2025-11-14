Ивано-Франковск более 120 лет назад: архивное фото

Прикарпатский Ивано-Франковск является городом, который довольно хорошо сохранил старинную архитектуру. И доказать это могут старинные фотографии.

Так в Facebook-сообществе "Ретро Франковск" опубликовали снимок центральной части города, сделанный более 120 лет назад, когда город еще назывался Станиславов. На фотографии можно увидеть панораму современной улицы Короля Даниила в 1904 году.

Сейчас эта улица является одной из центральных во Франковске. А проложили ее в 1899 году и назвали тогда в честь польского короля XVI века Стефана Батория. В советское время ей присвоили имя большевика Михаила Фрунзе, а современное название она получила в 1992 году.

Вдали на фото справа можно разглядеть силуэт городской ратуши, которая стояла на площади Рынок с 1871 до 1915 года. Она была сильно повреждена во время Первой мировой войны, поэтому здание полностью реконструировали в 1935 году и сейчас она имеет другой вид. Ратуша выполнена в стиле конструктивизма и имеет позолоченный верх.

