Историческая фотография Луцка: как выглядел город в 1866 году

Найти самое первое фото какого-либо места – интересная задача для любителя истории, а то и даже ученого. И в случае с Луцком у нас, похоже, есть такой кадр.

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Речь идет о снимке, сделанном фотографом по фамилии Козловский еще в 1866 году. Его опубликовало издание "Волынские новости". Примечательно, что этот снимок на целых 60 лет опередил массовое распространение фотографии на Волыни.

Известно, что в Луцке фотография появилась примерно через 25 лет после того, как Луи Дагер изобрел способ фиксации изображения на посеребренной медной пластине. Он впервые успешно применил свое изобретение в 1839 году, и до 1851 года этот метод оставался единственным способом фиксации реальных изображений.

Символично, что господин Козловский запечатлел на свою камеру вид на башню замка Любарта – сюжет, который до сих пор остается популярным для фотографий. Это была задача не из легких, ведь камеры того времени весили довольно много, а управление ими требовало серьезных технических навыков.

Кстати, именно поэтому самым популярным жанром фотографии в те времена были портреты. Их делали в салонах, куда люди приходили, чтобы попозировать перед стационарной камерой. Вероятно, именно это и стало причиной того, что отдельные последующие серии запечатленных на фото городских видов Луцка появились уже в конце XIX века, а первые почтовые открытки с пейзажами города напечатали только в начале ХХ века.

После Первой мировой войны фотография вышла на новый уровень развития: она стала более доступной и массовой. Хотя цены по-прежнему оставались довольно высокими, появление компактных фотоаппаратов в свободной продаже и общий рост интереса способствовали тому, что все больше людей начали заниматься этим искусством Тем более ценными остаются фотографии, подобные снимку замковой башни, сделанному господином Козловским. Они являются абсолютно уникальными историческими артефактами, которые оставили нам люди, искренне увлеченные удивительной для того времени новой технологией.

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