Нетоповые места Киевщины, о которых вы не слышали

Очень часто туристы и даже местные жители ограничиваются посещением самых известных мест. А настоящие жемчужины, скрывающиеся от посторонних глаз, остаются без внимания. Сегодня рассказываем об интересных достопримечательностях, которые станут открытием для тех, кто стремится исследовать свой край. Так куда же отправиться на выходные – читайте ниже.

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Пещера Геонавт

Располагается в Киевской области в селе Ходосовка. Подземелье простирается более чем на 60 метров. Происходившие в течение длительного времени гидрологические процессы привели к образованию карстовых полостей в виде многочисленных ходов.

Поговаривают, что когда-то Геонавт было убежищем для спасавшихся от преследований монахов.

Пещера состоит из двух камер. Первая – просторная, с двумя тоннелями, по которым можно свободно передвигаться. Справа находится зал поменьше, где придется передвигаться в приседе. Впрочем, в каждом проходе есть места для разворота.

Здесь туристы часто устанавливают палатки для ночлега и разжигают костер.

Кстати, рекомендуем взять с собой фонарики, так как освещения нет.

Мемориальный музей-усадьба Марка Вовчка

Находится в Богуславе. Комплекс был открыт в 1985 году в доме, где некоторое время проживала писательница.

В первой комнате представлены материалы, рассказывающие о ее жизни до приезда в город: факты биографии, портреты современников, литературные достижения. Среди них – знакомство с немецким композитором Эдуардом Мертке в 1864 году, результатом которого стал сборник "200 украинских песен".

Во втором зале воспроизведен интерьер начала XX века: пианино, расписные кровать и шкаф. В третьем туристы могут посмотреть люстру, стол со стульями и деревянный сундук. А в четвертом и пятом узнают о последних годах жизни Марка Вовчка.

Этнографический музей "Хутор Савки"

Находится в селе Новые Петровцы возле урочища Межигорье. Основная тема аттракции - сельская жизнь XVIII–XIX веков.

Здесь располагаются аутентичные усадьбы разных регионов Полесья, ульи, цыганская кузница, чумацкая телега и т.д.

Туристы могут не только посмотреть экспонаты, но и прикоснуться к ним. В музее хранятся глиняные изделия, предметы быта и ежедневного обихода, в том числе топоры, молоты, хлебные бочки, кувшины и горшки.

Одна из хат датируется 1786 годом. Ее построили из тесаных сосновых бревен на каменном фундаменте.

Во время экскурсии путешественники могут собственноручно смолоть зерно на каменных и деревянных жерновах, выковать изделие из металла в кузнице, постирать одежду в жлукте и обработать конопляные волокна. А еще можно отведать блюда из печи: борщ, пончики с чесноком, драники и т.д.

Дворец Хоецких

Располагается в селе Томашевка. Здание построили в 1903-1910 годах в стиле модерн. Строительством занимались потомки польского шляхтича Яна Хоецкого. Архитектором проекта стал Валерьян Куликовский.

В советское время здесь была школа, но после ее переезда в новое помещение в 1986-м, постройка имения начала приходить в упадок. В 2000-м ее передали Ризоположенскому мужскому монастырю. Монахи восстановили дворец и облагородили территорию.

Место славится яблоневым садом, фонтанами, скульптурами и ландшафтным парком. Также можно увидеть страусов, павлинов, попугаев, лам и т.п.

Кийловская Аскания

Располагается возле села Кийлов на берегу Днепра.

В заповеднике есть 5 водоемов, где встретить лебедей, гусей и диких уток. Но главная особенность фермы – разнообразие экзотических животных и птиц. Здесь обитают черные африканские страусы, камерунские козы, вьетнамские свиньи, фазаны и пуховые куры.

Ценители верховой езды могут прокатиться на лошадях, а дети – на тележке, запряженной ослом.

Богуславское гранитное обнажение

Находится в городе Богуслав. Ландшафтный парк "Богуславль" простирается на 1,5 километра вдоль реки Рысь. Его площадь составляет 7,5 гектаров.

Каньон образовался около 2 миллиардов лет назад из минералов палеопротерозойской эры. Его скалы из красного и серого гранита достигают высоты 10-12 метров.

Неподалеку находится подвесной "Мост Влюбленных", с которого можно полюбоваться живописной природной аттракции. Рядом также находится несколько небольших водопадов.

Иногда настоящие сокровища прячутся далеко от туристических маршрутов. Так что откройте для себя один из них!

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