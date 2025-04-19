Хмельницкий в 60-х: в сети показали архивные фото

В соцсетях и цифровых архивах все чаще появляются фотографии, позволяющие увидеть Украину такой, какой она была много десятилетий назад. Город Хмельницкий в 1960-х годах был одним из ключевых центров Подолья.

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До 1954 года город назывался Проскуров. В сети появились исторические архивные фото Хмельницкого.

История города очень древняя. В документах времен польского короля Владислава II Ягайло XV века упоминалось поселение "Ploskir о wcze", которое считается первым письменным упоминанием о современном Хмельницком.

После веков трансформаций, многочисленных смен власти, революций и двух мировых войн, город в середине XX века переживал индустриализацию и урбанизацию.

В 1960-х годах Хмельницкий превращался из провинциального центра в мощный промышленный город, который играл важную роль в советской экономике, транспортной логистике и военной инфраструктуре. Именно в это время активно увеличивалась площадь города, присоединили села Заречье и Гречаны, формировались новые микрорайоны и жилые массивы.

Архивные фотографии передают атмосферу города того периода: просторные проспекты, первые троллейбусы, советские плакаты, заводские корпуса и новые многоэтажки.

Именно в 60-х годах в городе заработали крупные промышленные гиганты: завод трансформаторных подстанций стал ключевым поставщиком для железной дороги СССР, завод "Катион" был одним из крупнейших производителей конденсаторов в стране, ГП "Новатор" стал единственным предприятием в СССР, которое производило авиационную спецтехнику для оборонной отрасли.

Параллельно активно развивались предприятия легкой, пищевой и строительной промышленности, что обеспечивало рабочие места тысяч жителей.

В 60-х годах в городе был основан Хмельницкий технологический институт бытового обслуживания – будущий Хмельницкий национальный университет.

Хмельницкий в 1960-е имел стратегическое военное значение. Вблизи Хмельницкого разворачивались позиции межконтинентальных баллистических ракет.

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