Хмельницкий 60 лет назад: в сети показали архивные фото

Архивные фотографии – важные свидетельства прошлого и возможность задуматься над тем, как быстро проходит время. Центральный рынок без многоуровневых павильонов, скромный мост через реку Плоску, первые троллейбусы на Проскуровской – все исторически было привычным городским пейзажем Хмельницкого.

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В сети появились редкие исторические фотографии города. Некоторые локации почти не изменились, другие, возможно, будет сложно узнать.

Центральный рынок

В первые послевоенные годы на перекрестке современных улиц Проскуровского подполья и Вайсера появился компактный базар. Уже в начале 1950-х начали его расширять, обустраивая торговые ряды и возводя главный вход. В 1960-х годах перед входом вырос крытый павильон – настоящий символ городской торговли.

Мост через реку Плоска

На фотографиях того времени – простой деревянный мостик, соединявший части города через реку Плоску. Сегодня на его месте – белый арочный мост, ведущий в парк.

ЦУМ

До Второй мировой войны на месте будущего универмага стояли хозяйственные постройки НКВД. После освобождения города здание перешло в распоряжение областного отдела. Только в сентябре 1966 года началось строительство Центрального универмага. Работами руководил мастер Владимир Вержбицкий. И уже через несколько лет ЦУМ стал главной торговой точкой города.

Кафе "Мрия"

В сердце Хмельницкого, у нынешней остановки "Филармония", в 1965 году работало кафе с поэтическим названием "Мрія". Его остекленное здание было примером сдержанной архитектуры 60-х. К сожалению, сегодня этого заведения уже нет – его место занял магазин хозяйственных товаров. Однако для старших жителей города "Мрия" осталась в памяти как одно из самых уютных кафе того времени.

Проскуровская

Когда-то она была частью дороги на Летичев. После пожара 1822 года застройку спланировали заново. В разное время улица меняла названия: Александровская, 25-го Октября, Ленина. Лишь в 1991 году улица вернула себе историческое название – Проскуровская. И сегодня это одна из самых узнаваемых и атмосферных улиц города.

Перекресток Каменецкой и Подольской

На архивном фото с 1970-х – перекресток Подольской и Каменецкой. Здесь видно, как с годами изменилась застройка: улицы стали шире, дома – выше. Дом с башней, виднеющейся на фото, вспоминает в своих мемуарах Эммануил Коренблит, известный писатель.

Центральный пляж

Интересно, что в 60-е годы центральный пляж находился не там, где мы привыкли его видеть сегодня. Если смотреть с моста на остров любви, пляж был слева. В настоящее время здесь обустроена набережная, прогулочная зона и станция катамаранов.

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