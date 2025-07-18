Харьков в 30-х годах: в сети показали архивные фото

Харьков – город с богатой и увлекательной историей, который в свое время был столицей Украинской ССР, настоящей колыбелью индустриализации и культурного возрождения. Именно здесь в 1920-х годах кипела политическая, научная и художественная жизнь, закладывались основы современного образования и развивалась украинская культура.

Видео дня

Уникальность Харькова заключается в его архитектурном облике, где модернизм 30-х годов удивительно сочетается с историческими зданиями. Недавно в сообществе place_kh в Instagram появились архивные фотографии, которые переносят нас в Харьков 1930-х годов, позволяя заглянуть в прошлое города и почувствовать атмосферу тех бурных времен.

Эти фотографии являются не просто изображениями, а ценными историческими свидетельствами, помогающими лучше понять этапы развития Харькова. Они раскрывают масштабы строительства, культурные трансформации и вызовы, с которыми сталкивался город на своем пути.

Советский период: столичная жизнь и индустриализация

В 1930-х годах Харьков был центром Украинской ССР, что обусловило его стремительное развитие. Здесь функционировали ключевые правительственные органы, центральные структуры КП(б)У и различные кооперативные учреждения, хотя в начале 30-х годов их деятельность была существенно ограничена.

Город активно развивал образовательную сферу: количество высших учебных заведений выросло с около 10 в начале 1920-х до 23 институтов в 1930 году, а к 1940 году их количество достигло 36, обучая более 30 тысяч студентов. Важным событием стало восстановление университета в 1932 году.

Харьков также был центром научной деятельности, где работали многочисленные исследовательские институты и ассоциации, среди которых Украинский Научно-исследовательский институт географии и картографии, Институт Литературы им. Культурная жизнь бурлила в театрах, таких как Харьковский Театр Юного Зрителя и Украинский Драматический Театр им. И. Франко, а также в известном театре "Березиль".

Город активно развивался, появились знаковые архитектурные ансамбли, включая Госпром на площади Дзержинского, а также новые жилые комплексы. Однако параллельно со строительством, происходило разрушение исторических памятников, таких как Николаевский собор и древние церкви.

Испытания войной и послевоенное возрождение

Вторая мировая война нанесла Харькову сокрушительные удары. Перед оккупацией советская власть эвакуировала часть предприятий и учреждений, а остальные разрушила. 25 октября 1941 года город заняли немецкие войска, и Харьков находился в прифронтовой зоне под непосредственным военным управлением. В этот период в городе действовала Городская управа, развивалось националистическое подполье и выходила газета "Новая Украина".

Город пережил два года оккупации, в течение которых население страдало от голода и холода, а количество жителей значительно сократилось. Немцы жестоко расправлялись с подозреваемыми в сотрудничестве с партизанами и националистическими деятелями. Полностью освободить Харьков от оккупантов удалось лишь 23 августа 1943 года, хотя окончательное вытеснение вражеских войск произошло 30 августа. Восстановление разрушенного города началось еще во время войны и продолжалось десятилетиями после ее завершения. Восстанавливались заводы, расширялся жилой фонд в результате появления новых районов, таких как Салтовка и Павлово Поле.

Послевоенный Харьков активно развивался, модернизируя инфраструктуру: начата газификация, проложен новый водопровод, расширена сеть трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен, что стало значительным шагом в развитии городского транспорта. Увеличивалось количество больниц, образовательных учреждений и торговых точек. Город становился все зеленее, появились новые парки и скверы.

После обретения Украиной независимости, в конце XX – начале XXI века, Харьков продолжил свое развитие. В середине 1990-х годов были утверждены официальные символы города – флаг и герб, а также переименован ряд улиц.

Город активно развивался: открывались новые участки метро, возводились храмы, появлялись современные достопримечательности и дельфинарий. Харьков начал активное международное сотрудничество, заключив соглашения о побратимстве со многими городами мира, первым из которых в 1993 году стал китайский Тяньцзинь.

Эти усилия были отмечены: в 2011 году Харьков, вместе с Киевом, был признан лучшим городом Украины по уровню жизни. Город продолжает расти и развиваться, сохраняя свою уникальную идентичность и культурное наследие.

OBOZ.UA предлагает узнать и об исторических местах в Одессе, исчезнувших с карты города.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.