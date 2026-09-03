Чернигов в 70-х: в сети появились архивные фотографии

В сети опубликовали архивные фотографии Чернигова, сделанные в 1970-х годах. На старых снимках можно увидеть знакомые улицы, городские здания, новые жилые кварталы и повседневную жизнь горожан полвека назад.

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Среди опубликованных фотографий есть снимок Киевской улицы 1977 года. В кадр попал дом, который до наших дней не сохранился. В своё время в нем работала поликлиника. Еще одна фотография, датированная второй половиной 1970-х годов, показывает фонтан на Стрижне – одну из деталей городского пространства того времени.

Фотографии позволяют заглянуть в прошлое одного из древнейших городов Украины и проследить, как Чернигов менялся во второй половине XX века. Рядом с новостройками на снимках можно заметить исторические памятники, которые на протяжении веков остаются неотъемлемой частью городского пространства.

Чернигов возник в конце VII века недалеко от места, где Стрижень впадает в Десну. В эпоху Киевской Руси он превратился в один из важнейших политических, экономических и культурных центров и стал столицей могущественного Черниговского княжества.

Новый период развития города начался в XVII веке. Чернигов получил Магдебургское право, а впоследствии стал важным административным центром казацкой Гетманщины.

Значительный вклад в культурную и духовную жизнь города внесли гетман Иван Мазепа, архиепископ Лазарь Баранович и церковный деятель Иоанн Максимович. В начале XVIII века в Чернигове был основан коллегиум, ставший одним из ведущих образовательных центров Левобережной Украины.

Особое место в истории Чернигова занимает его архитектурное наследие. До наших дней сохранились памятники времён Киевской Руси, среди которых Спасо-Преображенский и Борисоглибский соборы, а также Ильинская церковь.

Не менее ценны сооружения XVII–XVIII веков: монастырские комплексы, Черниговский коллегиум, старинные каменные дома и другие памятники украинского барокко.

Именно сочетание древней архитектуры и городского пространства XX века делает архивные кадры особенно интересными. На них Чернигов предстает городом, где многовековая история буквально соседствует с повседневной жизнью людей.

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