Старый Ужгород: в сети показали город 100 лет назад

Ужгород, один из древнейших городов Украины, расположен на берегах реки Уж. Его история охватывает более тысячи лет и отражает многочисленные политические, культурные и этнические трансформации Центральной Европы.

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Архивные фотографии, которые появились в открытом доступе, позволяют заглянуть в жизнь города столетней давности – на грани империй, революций и мировых конфликтов. Ужгород сумел сохранить свою самобытность несмотря на все исторические потрясения.

Археологические находки свидетельствуют о постоянном заселении территории современного Ужгорода еще в Х–XI веках. Уже тогда поселение имело важное стратегическое значение – охраняло торговые пути и пограничные рубежи. С XI века город входил в состав Венгерского королевства, позже стал частью Австро-Венгерской империи. Ужгородский замок и развитие города в XIV веке связаны с влиятельным венгерским родом Другетов, которые оставили заметный след в его архитектуре и культуре.

К началу ХХ века Ужгород сформировался как региональный административный и культурный центр Закарпатья, где переплелись славянские, венгерские, немецкие и еврейские традиции. Архитектура города сочетала средневековые фортификации, барочные костелы и современные общественные здания.

После распада Австро-Венгерской империи в 1918–1919 годах Ужгород вошел в состав новообразованной Чехословацкой республики. Для города это был период стабильного развития, модернизации и культурного подъема. Развивались образование, книгопечатание, общественная жизнь. Именно фото 1920–1930-х годов сегодня особенно ценны: они отражают Ужгород как европейский город межвоенного периода.

В 1938 году, после Первого Венского арбитража, Закарпатье было передано Венгрии. Ужгород снова оказался под венгерской администрацией, которая впоследствии присоединилась к Третьему Рейху. С 1941 года город оставался тыловым, однако в 1944-м война дошла и до его пределов.

В октябре 1944 года началась эвакуация венгерских военных и гражданских структур, а 27 октября Ужгород заняли советские войска. В ходе отступления было разрушено несколько мостов через Уж, а часть зданий переоборудована под госпитали.

Война принесла городу глубокие демографические и культурные изменения. Была практически уничтожена еврейская община, которая составляла весомый процент населения и играла ключевую роль в коммерческой и интеллектуальной жизни Ужгорода. Часть интеллигенции эмигрировала или подверглась репрессиям.

После войны Ужгород окончательно вошел в состав УССР. Началась советизация города: изменена административная система, введено советское законодательство, началась индустриализация. Архитектурный образ также претерпел изменения: рядом со старыми улицами появились новые жилые кварталы, общественные здания в стиле советского модернизма.

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