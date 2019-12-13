У США схвалили екологічний спосіб утилізації людських решток шляхом перетворення їх на родючий грунт. Захисники екології в такий спосіб хочуть захистити землю та повітря від забруднень.
Послугу почне надавати компанія Recompose в Сіетлі, повідомляє Architect Magazine. Закон набуде чинності в травні 2020 року, після чого "ритуальне бюро" почне з кінця року приймати перші замовлення.
Переробка людських решток на добрива
twitter.com/olsonkundig
Для утилізації останки людини будуть вкладати до спеціальної капсули. Усередині тіло насичують киснем, щоб створити сприятливе середовище для теплолюбних бактерій, які протягом 30 днів здійснять основний процес руйнування тканин, і покривають спеціальною речовиною на основі відходів деревини.
Приміщення з капсулами для утилізації решток
archpaper.com
Компанія робить акцент на екологічності та прогресивності такого способу утилізації людських тіл. Під час компостування не використовується бальзамувальна рідина, що забруднює підземні води, і в атмосферу не викидається вуглець, як це відбувається в разі кремації.
Капсула для утилізації
archpaper.com
Після завершення процесу компостування сім'ї і друзям померлих пропонується взяти частину або весь ґрунт, виробленого з людини. За задумом Recompose, цей ґрунт може використовуватися, наприклад, у власному саду, щоб дати поживні речовини для нового життя.
Процес підготовки тіла до утилізації
archpaper.com
"Дозволяючи органічним процесам перетворювати наші тіла на корисний ґрунт, ми допомагаємо зміцнити наші відносини з природою. Одночасно з цим ми також збагачуємо землю", – йдеться на сайті Recompose. Також очікується, що вартість послуги складе приблизно $5 тис.
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