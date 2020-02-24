Зарядные станции для электромобилей станут беспроводными: названы сроки

В 2020 году сразу несколько крупных компаний выпустят на рынок беспроводные устройства для зарядки электромобилей.

Об этом сообщает издание CNET. Издание отмечает, что устройства не обязательно станут популярными среди владельцев электромобилей.

Беспроводная зарядная станция для электромобилей cleantechnica.com

Беспроводные зарядные устройства будут основаны на общепринятом стандарте и будут работать так же, как и беспроводные зарядные устройства для смартфонов. Для этого нужно поставить электромобиль на специальную площадку, и он начнет заряжаться без помощи проводов.

Производители хотят сделать зарядку электромобилей максимально простой для потребителей и стандартизировать будущие места беспроводной зарядки как в общественных местах, так и в домах. Для этого Общество автомобильных инженеров разработало стандарт (SAE J2954), который, по данным CNET, находится на завершающей стадии разработки.

Немецкий автопроизводитель BMW уже продемонстрировал беспроводной поддон для зарядки, который владельцы могут разместить на полу своего гаража. Когда у автомобиля выключается зажигание, колодка начинает заряжать машину автоматически.

Авторы CNET не уверены, что беспроводная зарядка станет популярной. Власти должны будут убедиться, что дополнительные затраты на установку общественных беспроводных зарядных станций стоят инвестиций – особенно в дополнение к существующим затратам на установку обычных зарядных станций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей, которые предлагает установить на территории Великобритании.

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