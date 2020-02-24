Зарядні станції для електромобілів стануть бездротовими: названо терміни

У 2020 році відразу кілька великих компаній випустять на ринок бездротові пристрої для заряджання електромобілів.

Про це повідомляє видання CNET. Зазначається, що пристрої не обов'язково стануть популярними серед власників електромобілів.

Бездротова зарядна станція для електромобілів cleantechnica.com

Бездротові зарядні пристрої будуть засновані на загальноприйнятому стандарті та працюватимуть так само, як і аналогічні пристрої для смартфонів. Для цього потрібно поставити електромобіль на спеціальний майданчик, і він почне заряджатися без допомоги кабелів.

Виробники хочуть зробити заряджання електрокарів максимально простим для споживачів і стандартизувати майбутні місця бездротового заряджання як у громадських місцях, так і в будинках. Для цього Товариство автомобільних інженерів створило стандарт (SAE J2954), який, за даними CNET, перебуває на завершальній стадії розроблення.

Німецький автовиробник BMW вже продемонстрував бездротовий піддон для заряджання, який власники можуть розмістити на підлозі свого гаража. Коли у автомобіля вимикається запалювання, колодка починає заряджати машину автоматично.

Автори CNET не впевнені, що бездротове заряджання стане популярним. Влада повинна буде переконатися, що додаткові витрати на встановлення громадських бездротових зарядних станцій вартують інвестицій – особливо на додаток до вже наявних витрат на встановлення звичайних зарядних станцій.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів, які пропонує встановити на території Великобританії.

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