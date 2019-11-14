У Києві помітили люксовий електромобіль Tesla Model X: фото

У промисловій зоні Києва біля метро Видубичі помітили спортивну версію електромобіля Tesla Model X P100D 2017 року випуску з активним заднім спойлером.

Про це повідомляє OBOZREVATEL. Відзначимо, що найнижча ціна на електрокар починається з $80 тис. за версію 2016 року випуску.

Електромобіль Tesla Model X

На даний момент Tesla Model X є найпотужнішим кросовером серед електрокарів компанії. Завдяки акумулятору ємністю 100 кВт•год, кросовер здатний розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди. При цьому максимальна швидкість авто обмежена на позначці 250 км/ч.

Примітною особливістю електрокара є двері в формі крила чайки, які Tesla називає "крилами сокола" (Falcon Wing doors). Їх особливість в тому, що вони спочатку піднімаються вгору, притулившись до автомобіля, а вже потім розкриваються в сторони, що дозволяє відкривати їх в досить вузьких просторах.

Електромобіль також оснащений автопілотом, який може самостійно управляти автомобілем навіть в щільному потоці машин. Для роботи автопілот використовує комплект з декількох камер, радарів і сенсорних датчиків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як камера електрокара Tesla Model 3 зняла момент вуличні перегони зі спортивною версією бензинового купе Ford Mustang GT.

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