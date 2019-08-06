Украина вошла в ТОП-5 стран Европы по количеству наземных ветроэлектростанций

По итогам первого полугодия 2019 года Украина вошла в пятерку европейских стран-лидеров по темпам установки ветровых электростанций.

Рейтинг опубликовала Ассоциация владельцев ветроэлектростанций Wind Europe. Согласно приведенным данным, в Украине за 6 месяцев установили ветроэлектростанций общей мощностью 262 МВт.

Этот показатель почти в два раза отстает от лидера за полугодие – Франции, которая поставила станций общей мощностью в 523 МВт. Традиционно сравним показатель полугодового прироста мощности по Украине с мощностью самого крупного, Ботиевского, ветропарка – 200 МВт.

Украина вошла в ТОП-5 стран - лидеров прироста мощности наземных ВЭС за полгода

Первая пятерка стран выглядит следующим образом:

Франция (523 МВт) Швеция (459 МВт) Германия (287 МВт) Италия (286 МВт) Украина (262 МВт)

Полный перечень стран, вошедших в рейтинг:

Рейтинг стран по объему установленной мощности ВЭС за полгода Windeurope

Примечательно, что Великобритания, занявшая лишь восьмое место в списке подключений наземных станций, имеет абсолютное лидерство в первенстве по офшорным станциям (См. правую колонку в основной таблице выше). И тут ее мощность почти вдвое больше показателя "наземного победителя": 931 МВт против 523.

В эту картину полностью вписываются значительные успехи Великобритании в ветровой энергетике. Как недавно сообщал OBOZREVATEL, ветровые электростанции Шотландии за полгода выработали столько электроэнергии, сколько хватило бы, чтобы вдвое покрыть потребности всех домохозяйств в стране. Тогда турбины ветропарков произвели почти 10 млн МВт*ч электроэнергии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!