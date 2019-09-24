У Німеччині велику транспортну мережу заживлять від енергії вітру

Залізничний оператор Deutsche Bahn в Німеччині планує використовувати енергію прибережних вітроелектростанцій для живлення своїх потягів.

Про це повідомляє профільне видання RailTech, яке відзначає, що компанія DB Energie, дочірнє підприємство Deutsche Bahn, що відповідає за електропостачання залізничної мережі, буде отримувати "зелену" енергію вітрогенераторів протягом п'яти років, починаючи з 2024 року.

Вітрогенератори ферми Nordsee Ost innogy.com

Енергія буде поставлятися з прибережної вітроелектростанції Nordsee Ost, що складається з 48 турбін загальною потужністю 295 мВт. Вітроферма належить компанії Innogy SE, яка спеціалізується на "зеленій енергетиці" і активно інвестує кошти в поновлювані джерела енергії.

Підписаний 9 вересня договір стане першою у своєму роді угодою в Німеччині на промислову поставку прибережної (офшорної) енергії.

"Протягом наступних кількох років ми будемо послідовно замінювати існуючі контракти, засновані на викопному паливі, відновлюваною "зеленою" єнергією", - зазначив Торстен Шейн, генеральний директор DB Energie.

Компанія DB Energie знаходиться у Франкфурті і є п'ятим за величиною постачальником енергії в країні з оборотом в 2,8 млрд євро і обсягом продажів 25 терават-годин. Підприємство поставляє електрику для 20 000 поїздів кожен день через високовольтну мережу довжиною 7900 км. Крім того, DB Energie забезпечує електроенергією близько 5400 залізничних вокзалів, а також міські поїзди Берліна і Гамбурга.

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