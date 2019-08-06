Сонце чи вітер: що більш охоче обирають українці для домашніх електростанцій

Дорожнеча електроенергії, з одного боку, і вигідні "зелені" тарифи – з іншого, підштовхують українців обладнувати свої будинки сонячними і вітровими домашніми станціями.

Яких електростанцій в Україні сьогодні більше, де і чому – розбирався OBOZREVATEL.

За даними компаній-постачальників електрики, на кінець червня 2019 року в Україні працює 11 888 - сонячних і 3 вітрових електростанції, повідомили в Департаменті відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Держенергоефективності.

При цьому сумарна потужність всіх СЕСд (домашніх сонячних електростанцій) на зазначений момент складає 276 МВт проти 27,2 кВт домашніх ветротстанцій - ВЕСд.

Що краще вибрати для домашньої електростанції?

Ці цифри не варто навіть порівняти між собою. Якщо сонячна домашня генерація за сумарною потужністю співставна з найбільшою промисловою станцією - Нікопольською СЕС (246 МВт). То за вітром дані непорівнянні – найбільший український промисловий Ботієвський вітропарк має потужність 200 МВт.

Втім, нічого дивного. Як повідомлялося раніше, останні пару років вітрові домашні станції стали вибирати рідше, надаючи перевагу сонячним, які подешевшали. До того ж, на відміну від фото-панелей, вітрові установки потребують більш ретельного обслуговування. Плюс трудовитрати і складність установки каркасів для фото-панелей і щогл для вітротурбін також говорять на користь сонця.

ТОП-5 областей – лідерів за кількістю домашніх сонячних електростанцій:

1546 – Дніпропетровська (37,9 МВт)

1211 – Тернопільська (32,7 МВт)

1082 – Київська (19,4 МВт)

829 – Івано-Франківська (19,6 МВт)

751 – Кіровоградська (20,6 МВт)

Області, в яких є домашні ВЕС: Волинська (20 кВт), Донецька (4,2 кВт) і Херсонська (3 кВт). По одній в кожній області.

Ще один важливий аргумент у виборі між сонцем і вітром – термін окупності, який залежить від таких факторів:

Вартість і тип обладнання

Потужність станції

Погодні умови в місці розміщення (потенціал вітру і сонця)

Обсяг власного споживання е / е домогосподарства

Тому точну відповідь можна дати, лише знаючи всі вхідні дані. Але орієнтовні показники навести можна.

Термін окупності домашньої електростанції потужністю 30 кВт при середньомісячному споживанні електроенергії в 250 кВт*год

СЕСд (сонце) – 4-6 років

ВЕСд (вітер) – 5-10 років

Навіть тут вітер програє сонцю у виборі типу електростанції для будинку. Чим більше термін окупності, тим менш привабливим виглядає варіант. Всі наведені цифри говорять самі за себе: на даний момент в сегменті домашнього виробництва електрики вітер сонцю не конкурент.

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